Felsberg ist ab sofort Kompass-Kommune

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Felsberg ist die sechste Kompass-Kommune im Schwalm-Eder-Kreis. Nordhessens Polizeipräsident Konrad Stelzenbach (rechts) überreichte jüngst das Kompass-Begrüßungsschild an Felsbergs Bürgermeister Volker Steinmetz. © Polizei Schwalm-Eder

Die Stadt Felsberg ist die sechste Kompass-Kommune im Landkreis. Das heißt, dass die Sicherheit der Einwohner durch Präventionsarbeit noch weiter verbessert werden soll.

Felsberg – Die Stadt Felsberg ist ab sofort Teil des Kompass-Programms. Das teilte die Polizei Schwalm-Eder am Freitag mit. Das heißt für die Kommune, dass sie künftig Lösungen für die Sicherheit vor Ort erarbeitet, um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken.

Kompass steht für Kommunalprogramm Sicherheitssiegel. Es ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an Städte und Gemeinden.

Dunkelfeld an Straftaten nicht aus den Augen verlieren

„Die Fallzahlen für die Stadt Felsberg belegen, dass kein besonders hohes Straftatenaufkommen vorliegt. Trotzdem müssen und dürfen wir das sogenannte Dunkelfeld nicht aus den Augen verlieren“, sagte Felsbergs Bürgermeister Volker Steinmetz bei der symbolischen Übergabe des Kompass-Begrüßungsschilds durch Nordhessens Polizeipräsidenten Konrad Stelzenbach.

Was das Kompass-Programm bedeutet, beschreibt Stelzenbach so: „Die Sicherheitspartner – Bürgerinnen und Bürger, Polizei und Kommune – sitzen an einem Tisch, um gemeinsame Präventionsarbeit zu leisten.“ Der besonders engen Verzahnung aller Beteiligten komme dabei eine große Bedeutung zu.

„Die beste Straftat ist diejenige, die gar nicht erst stattfindet“, sagte der Polizeipräsident. „Es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, die objektive Sicherheitslage mit allen beteiligten Akteuren weiterhin, dauerhaft und bestmöglich zu steigern“, sagte Steinmetz.

Felsberg ist sechste Kompass-Kommune im Landkreis

Felsberg ist jetzt außer Borken, Gudensberg, Schwalmstadt, Homberg und Frielendorf die sechste Kompass-Kommune im Schwalm-Eder-Kreis. Mittlerweile nehmen 147 Kommunen an dem Landesprogramm teil.

Wichtige Bausteine im Kompass-Programm sind Videoüberwachung, Schutzleute vor Ort und der freiwillige Polizeidienst, heißt es im Kompass-Leitfaden des hessischen Innenministeriums. Hat eine Kommune mindestens drei Sicherheitsvorgaben innerhalb des Projektes in die Tat umgesetzt, bekommt sie das Sicherheitssiegel verliehen.

Gudensberg hatte das Siegel im vergangenen Februar bekommen, seit 2018 war die Kommune Mitglied des Programms. Es wurde ein Ordnungsbeamter von der Stadt eingestellt und das opferzentrierte Präventionsprogramm „Gewalt-Sehen-Helfen“ (GSH) etabliert. Zwei Streetworker fokussierten sich auf die Jugendarbeit. (William Abu El-Qumssan)

So werden Städte und Gemeinden Kompass-Kommunen Will eine Kommune Kompass-Kommune werden, reicht sie zunächst eine formlose Bewerbung beim zuständigen Polizeipräsidium ein, heißt es im Kompass-Leitfaden des hessischen Innenministeriums. Die Voraussetzungen dafür sind ein fester Ansprechpartner vor Ort (meist aus dem Ordnungsamt) und die Erklärung des Magistrats oder des Gemeindevorstands. Außerdem braucht es eigene Präventionsbeiträge unter Verantwortung der Kommune. Hat eine Kommune mindestens drei Sicherheitsvorgaben umgesetzt, bekommt es das Sicherheitssiegel. Die Polizei Hessen bietet an, die jeweiligen Sicherheitsbedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite kompass.hessen.de.