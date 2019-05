Stadtgeschichte als Quiz: Mit Handy-App durch Melsungen

Melsungen mit dem Handy erkunden – das geht mit der neuen Stadtrundgang-App der Grimmheimat.

Wer sich die App „Schatzsuche Grimmheimat“ herunterlädt, kann einer Route mit zwölf Punkten in der Altstadt folgen und Quizfragen zu den Sehenswürdigkeiten beantworten. Wir haben die Anwendung getestet und Melsungen aus einem neuen Blickwinkel entdeckt.

Der Start

Der interaktive Stadtrundgang beginnt an der Tourist-Info am Markt. Nachdem die Ortungsdienste im Handy aktiviert sind, kann es losgehen. In der App öffnet sich eine Karte mit den Sehenswürdigkeiten. Auf den ersten Blick ist keine Route erkennbar, erst beim Anklicken der Punkte erscheint eine Nummerierung. Ein kleiner Pfeil markiert den eigenen Standort, ein Kompass hilft bei der Orientierung.

Der erste Punkt

Die erste Sehenswürdigkeit ist schnell gefunden – das Melsunger Rathaus. Beim Anklicken des Punktes auf der Karte im Handy öffnet sich ein kurzer Text mit Informationen zum Gebäude. Es folgt eine Quizfrage: Zu welchen beiden Uhrzeiten zeigt sich die Bartenwetzer-Figur im Turmaufbau? Vier mögliche Antworten stehen zur Auswahl.

Auf den ersten Blick ist nirgendwo ein entsprechender Hinweis zu sehen. Nach mehreren Runden ums Gebäude findet sich endlich eine Infotafel mit der Antwort. Ich gebe sie im Handy ein – richtig. Auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige: „Glückwunsch. Aufgabe gelöst.“

Die Quizfragen

Jetzt ist der Ehrgeiz geweckt: Mit geschärftem Blick suche ich den nächsten Punkt. Dazu schaue ich abwechselnd auf der Karte nach, wie weit ich davon entfernt bin. Die App zeigt die Distanz zwischen Nutzer und Punkt. Die Idee ist gut, allerdings springt die Anzeige verzögert um und stimmt teilweise nicht mit der echten Entfernung überein. So stehe ich zum Beispiel direkt vor der Sehenswürdigkeit, die Distanz zeigt jedoch 16 Meter an. Jede Quizfrage kann nur im Umkreis von 80 Metern um den jeweiligen Punkt beantwortet werden. So ist gewährleistet, dass der Nutzer der Route tatsächlich folgt.

Die Antworten

Ich achte zunehmend auf die Details in meiner Umgebung, um auch die nächsten Quizfragen richtig zu beantworten. Einige Lösungen ergeben sich aus Infotafeln, bei anderen muss kombiniert werden. So zum Beispiel bei dieser Frage: Wie hoch war die alte Stadtmauer? Dazu gibt es den Hinweis, dass die Mauer nicht mehr in ihrer ursprünglichen Höhe erhalten ist. Eine Zahl ist auf keinem Schild zu entdecken. Anhand der vier Auswahlmöglichkeiten lassen sich jedoch einige Antworten ausschließen, sodass sich die Lösung ergibt.

Innerhalb einer Stunde habe ich den Rundgang erfolgreich beendet: Zehn von zwölf Fragen habe ich richtig beantwortet – damit belege ich den zweiten Platz in der Rangliste aller bisherigen Quizteilnehmer.

Das Fazit

Mein Fazit: Die App ist eine schöne Möglichkeit, Melsungen eigenständig zu erkunden. Sie ist gut strukturiert und leicht zu bedienen. Die Quizfragen lenken den Blick des Nutzers auf Details in seiner Umgebung. So können neben Touristen auch Einheimische die Stadt besser kennen lernen. Eine gute Ergänzung wäre es, bei einer falschen Antwort auch nachvollziehen zu können, wie man auf das richtige Ergebnis hätte kommen können. Viel Spaß beim Rätseln und beim Finden der Sehenswürdigkeiten.

App für Android und IOS verfügbar

Die App „Schatzsuche Grimmheimat“ gibt es für mehrere Städte in Nordhessen, unter anderem in Hofgeismar, Frankenberg und Korbach. Für Melsungen ist sie seit Februar aktiv. Julia Sitte von der Tourist-Info Melsungen hat dafür Bilder, Infos, Koordinaten und Quizfragen zusammengetragen. Laut Sitte ist die App für alle Altersgruppen geeignet: „Im Idealfall sind zum Beispiel Großeltern mit ihren Enkeln unterwegs und entdecken die Stadt zusammen.“ Anders als bei einem personengeführten Rundgang seien die Touristen mit der App ungebunden und könnten die Melsunger Innenstadt selbst erkunden. Die Anwendung ist kostenlos und sowohl für Android- als auch für IOS-Geräte verfügbar. Sie kann mit einer QR-Code-Scanner-App verknüpft werden.