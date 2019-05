Heftiger Regen  im Kreisteil Melsungen: RT fährt nicht, Bäume umgestürzt

Unwetterartige Regenfälle in der Nacht zum Dienstagmorgen sorgten in fast allen Städten und Gemeinden der Region für Feuerwehreinsätze.

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und Schlamm auf den Straßen mussten von den Feuerwehren abgearbeitet werden. Riesige Wasserpfützen auf vielen Straßen sorgten für enorme Behinderungen und teilweise Sperrungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Die RT5 fährt seit ca. 8 Uhr nicht. Die Strecke zwischen Melsungen und Kassel ist seitdem gesperrt. Grund dafür ist ein umgestürzter Baum bei Guntershausen.

In Adelshausen kam das Wasser aus dem Feld und lief durch Gärten und auch in Hauseingänge und Keller. Hier war die Feuerwehr ab 6 Uhr im Einsatz und pumpte das Wasser aus einem Graben, von dem es über die Straße zur Stöcke und dann auf die Grundstücke und in die Häuser lief. Auch in Kirchhof und Schwarzenberg wurde die Wehren zu Unwettereinsätzen alarmiert.

Auf der Straße zwischen Melgershausen und dem Mittelhof stürzte gegen 6.30 Uhr eine Weide um. Der etwa 30 Meter hohe Baum versperrte beide Fahrbahnen. Die Wehren aus Heßlar-Melgershausen und Felsberg sägten den Baum mit Kettensägen auseinander und räumten das Hindernis von der Fahrbahn. Ab 7 Uhr konnte die Strecke wieder befahren werden.

+++Aktualisiert um 9.55 Uhr+++