Startschuss für Lebkuchen und Co. ist gefallen – Verkauf boomt 

Melsungen. Kaum geht der Sommer zu Ende, füllen Lebkuchenherzen, Dominosteine, Zimtsterne und Pfeffernüsse die Regale in den Supermärkten - und das Geschäft boomt.

Der Verkauf des Weihnachtsgebäcks ist gestartet. Jedes Jahr hat man das Gefühl, dass der Verkauf des Saisongebäcks immer früher losgeht. Ist das auch so? Ullrich Reinbold von Edeka Delta Lucas Reinbold GmbH aus Melsungen erklärt: „Üblicherweise beginnt der Verkauf im September. Das ist Standard. Es kann sein, dass wir in diesem Jahr sogar eine Woche früher dran waren.“

Am Donnerstag, 6. September erhielt Reinbold seine erste Lieferung von Weihnachtsgebäck-Artikeln. Noch am selben Tag stand die Ware in den Regalen. Mitte Mai hatte Reinbold seine Weihnachtswaren bei Edeka Hessenring in Melsungen bestellt.

Ein bisschen dauert es noch, bis die Nikoläuse und Co. in den Läden landen. „Pralinen und Schokomänner, also die klassischen Nikolausartikel, kommen erst in fünf Wochen auf den Markt“, ergänzt Edeka-Geschäftsinhaber Reinbold. Die Nachfrage nach weihnachtlichem Süßgebäck sei da. „Wenn es nicht gekauft würde, würden wir es nicht anbieten“, sagt Reinbold.

Der absolute Verkaufsschlager bei Reinbold ist aktuell Lebkuchen. Aber nicht irgendwelcher, sondern die 500 Gramm große Lebkuchenpackung mit drei Motiven wie Herzen, Sternen und Brezeln in Vollmilch- und Zartbitterschokolade.

Reinbold selbst habe bisher auf Lebkuchen verzichtet: „Ich bin nicht so ein Süßesser. Ich bin eher für die Ahle Wurscht zu haben“, sagt er schmunzelnd. Die 17-jährige Auszubildende Verena Färber hat schon längst bei den Lebkuchen zugegriffen. „Mir schmecken sie jetzt einfach am besten“, sagt sie.