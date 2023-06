Radfahrer können Stempel auf dem Fuldaradweg sammeln und eine Reise gewinnen

Von: Fabian Diekmann

Holt sich den ersten Stempel persönlich: Der Geschäftsführer des Regionalmanagements Nordhessen und leidenschaftliche Radfahrer Kai Georg Bachmann bekam das Motiv des Bartenwetzers neben dem Schloss Wilhelmshöhe. © Fabian Diekmann

Radfahrer können ab sofort auf dem Fulda-Radweg R1 Stempel sammeln. Wer fünf davon auf den Etappen zusammen hat, kann eines von mehreren Reisepaketen gewinnen.

Melsungen – Den ersten Stempel holte sich Kai Georg Bachmann persönlich ab. Der Geschäftsführer des Regionalmanagements Nordhessen stellte jetzt mit einigen Partnern die neue Stempelkarte des Radwegs R1 am Fuldaufer in Melsungen vor.

„Viele kennen und befahren schon länger einzelne Teile des Radwegs“, sagt Bachmann. „Die Stempelkarte soll einen Anreiz sein, den gesamten Radweg zu fahren.“

R1 führt von Gersfeld bis nach Bad Karlshafen

Aus fünf Etappen besteht der R1: von Gersfeld nach Fulda, von Fulda nach Bad Hersfeld, von Bad Hersfeld nach Melsungen, von dort weiter nach Hann. Münden und im letzten Abschnitt von Hann. Münden nach Bad Karlshafen.

Entlang dieser 255 Kilometer langen Strecke können sich Radfahrer bei teilnehmenden Partnern jeweils einen Stempel pro Etappe abholen. In Melsungen und Umgebung geht das beim Campingplatz Beiseförth, dem Hofladen Weidenäckerhof in Guxhagen und in Melsungen bei der Kultur- und Tourist-Info sowie dem Tretboot- und SUP-Verleih.

Wer fünf Stempel auf der Karte gesammelt hat, kann diese an das Regionalmanagement Nordhessen schicken und mit etwas Glück eines von mehreren Reisepaketen gewinnen. Im ersten Gewinnspielzeitraum bis zum 5. August können Teilnehmer unter anderem einen Kurzurlaub im Mittleren Fuldatal mit Übernachtung und Verpflegung in Bebra gewinnen.

Die Stempelkarte gibt es bei allen Partnern und kann auch über die Internetseite des Radwegs nach Hause bestellt werden.

Stempelstationen sollen zum Verweilen einladen

Mit dem Abholen der Stempel sollen Radfahrer auch zum Verweilen eingeladen werden. In Melsungen können sie so zum Beispiel eine Pause beim Tretbootverleih einlegen. „Wir haben neben den Tretbooten auch Wasserfahrräder zum Ausleihen“, sagt Herbert Markolf Vorsitzender vom Verein der Kultur- und Tourist-Info Melsunger Land.

Paula Schröder, Projektmanagerin des R1, fügt hinzu, dass manche Radfahrer früher nur am Tretbootverleih vorbeigefahren wären. „Weil sie sich dort einen Stempel holen können, bleiben sie vielleicht noch etwas länger.“

Aktion läuft vorerst bis Herbst

Die Idee zur Stempelkarte entstand laut Schröder, weil das Regionalmanagement an Veranstaltungen angeknüpften wollte, die vor der Pandemie entlang des Radweges stattfanden.

Schließlich wurde sich auf die Stempelkarte geeinigt, da über sie anstelle von separaten Aktionen, bis in den Herbst die Partner vor Ort und die Sehenswürdigkeiten der Region integriert werden können.

„Das muss keine einmalige Aktion bleiben“, sagt Bachmann. „Eigentlich ist die Idee zeitlos.“

Service: Weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle Gewinnpakete und die teilnehmenden Stempel-Partner in den Regionen gibt es im Internet auf fuldaradweg-r1.de/stempelpass (Fabian Diekmann)