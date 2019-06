Suchtgefahr im Alter: Mehr Rentner mit Alkoholproblemen

Alkoholsucht wird bei Senioren zunehmend zum Problem. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der alkoholabhängigen Senioren bundesweit um zwei Drittel gestiegen. Auch im Landkreis ist die Tendenz erkennbar.

Die Beratungsangebote der Freundeskreise werden zunehmend von Senioren besucht.

Über 350 000 Menschen der Generation 65 Plus sind bundesweit alkoholabhängig. Das geht aus einer Studie der Kaufmännischen Krankenkassen (KKH) hervor. Zahlen, die sich auf den Schwalm-Eder-Kreis beziehen, liegen der KKH nicht vor. Thomas Kaufhold, Vorsitzender des Freundeskreis Melsungen, bestätigt diese Entwicklung aber gegenüber der HNA. Waren es vor 20 Jahren 41 Mitglieder, die das 60. Lebensjahr überschritten hatten, waren es 2016 bereits 54. Der Großteil derer, die heute an den Sitzungen im Verein teilnehmen, seien weit über 70 Jahre alt. Die Zahl der Mitglieder zwischen 40 und 60 Jahre sei hingegen rückläufig, erklärt Kaufhold. 1998 waren 94 Mitglieder zwischen 40 und 60 Jahre alt – 2016 waren es nur noch 38. „Es ist durchaus so, dass der Alkoholkonsum mit dem Eintritt in den Ruhestand steigt“, sagt Kaufhold.

„Es beginnt mit dem Sekt zum Frühstück, um den Kreislauf anzuregen“, sagt er. Aus gelegentlichem Trinken entstehe dann eine Alkoholabhängigkeit. Die zunehmende Altersvereinsamung leiste ihren zusätzlichen Beitrag und lasse gefährdete Personen in die Sucht abrutschen.

Auch Jutta Schulze vom Freundeskreis Fritzlar hat diese Entwicklung wahrgenommen. Mehr als die Hälfte der 80 Mitglieder im Fritzlarer Verein hat das 60. Lebensjahr weit überschritten, sagt sie.

Kaufhold weist allerdings darauf hin, dass vor etwa 20 Jahren mehr Senioren zu Hause gepflegt worden seien. „Gab es ein Alkoholproblem, blieb diese Information in der Familie.“ Mittlerweile verbringen mehr Senioren ihren Lebensabend in Pflegeinstitutionen. Betreut von medizinischem Personal, falle dort eine Suchterkrankung schneller auf.

Frauen häufiger betroffen

Von einem Suchtproblem im Alter seien häufiger Frauen betroffen, erklärt Thomas Kaufhold. Das könne er aber mit dem demografischen Wandel erklären: Laut Statistik werden Frauen älter als Männer. Dazu komme noch, dass die Frauen der Generation 65 Plus den Zweiten Weltkrieg überlebt und die Nachkriegszeit miterlebt haben. In den Freundeskreisen Melsungen und Fritzlar sind Menschen aktiv, die selbst mit Suchtmitteln zutun hatten. Beratungen finden kostenlos statt.

