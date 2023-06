Taufe to go nächste Woche in Melsungen

Taufe

+ © Fabian Diekmann Das Taufbecken in der Melsunger Stadtkirche ist nur einer der Standorte an denen Pfarrerin Jana Michels und ihre Kollegen bei der Taufveranstaltung taufen. © Fabian Diekmann

Einfach spontan taufen lassen – das ist am 24. Juni in der Melsunger Stadtkirche möglich. Pfarrerin Jana Michels will Täuflingen so eine persönlichere Taufe ermöglichen.

Melsungen – Nur mit einem Personalausweis in der Hand, können sich Menschen am Samstag, 24. Juni, in Melsungen taufen lassen. „Taufe to go“ (Taufe für unterwegs) heißt die Aktion von Pfarrerin Jana Michels vom evangelischen Pfarramt Melsungen.

„Das funktioniert komplett ohne Anmeldung“, sagt Michels. „Damit möchten wir Menschen ansprechen, für die eine Taufe im Rahmen eines Gottesdienstes nicht mehr das Richtige ist.“

Spontane Taufe ist deutlich persönlicher

Besonders in der Corona-Zeit hat Michels viele kleinere Taufen im privaten Kreis veranstaltet. „Die Vorbereitung war dabei deutlich persönlicher“, sagt die Pfarrerin. So soll es auch bei der „Taufe to go“ sein.

„Die Täuflinge können entweder nur für die Taufe kommen oder auch verschiedene Stationen durchlaufen, um daraus eine Tauffeier zu machen“, erklärt Michels. An den Stationen, die in und um die Kirche aufgebaut werden, können Täuflinge eine Taufkerze selbst gestalten und sich einen Taufspruch aussuchen. Dabei werden sie auf dem gesamten Weg von einem Mitglied des Tauf-Teams begleitet.

Täuflinge können sich Art und Weise der Taufe aussuchen

Mit oder ohne Vorbereitung haben die Täuflinge dann die Wahl, auf welche Weise sie getauft werden. „Sie können am normalen Taufbecken, an einem Außenaltar, oben im Turm mit Blick in die Kirche oder vor der Kirche in einem Planschbecken getauft werden“, sagt Michels.

Grundsätzlich sind die Taufstationen aber mobil, sodass sie auf dem Gelände der Kirche überall taufen kann. „Wir können die Tauffeier so machen, wie es den Menschen entspricht“, sagt sie.

Michels kümmert sich nach der Taufe um alles Weitere

Damit ist die Taufe für die Täuflinge bereits abgeschlossen. „Ich kümmere mich um alles Weitere – die Taufurkunde und der Eintrag ins Stammbuch wird nachgesendet“, erklärt Michels.

An diesem Tag gibt es rund um die Kirche viele Gründe zum Verweilen: Besucher können sich mit Eis und Kaffee versorgen und auf Liegestühlen den Nachmittag genießen.

Taufe to go in Hanau bereits erfolgreich

Die Idee zur Aktion hatte Michels in einem Workshop der Kirche. Dort berichtete eine Kollegin aus Hanau von ihren Erlebnissen. „Das war so erfolgreich, dass sie es in diesem Jahr wieder machen wollen“, sagt Michels. „Die Menschen kamen auch von weiter her.“

Das erhofft sich auch die Melsunger Pfarrerin: „Es ist vollkommen egal, woher die Leute stammen. Hauptsache ist, dass sie vorbeikommen.“

Service: Die „Taufe to go“ findet am Samstag, 24. Juni, von 13 bis 16 Uhr in der Melsunger Stadtkirche statt. Täuflinge über 18 benötigen nur einen Personalausweis, unter 18-Jährige zusätzlich die Geburtsurkunde und die Einverständniserklärung der Eltern. (Fabian Diekmann)