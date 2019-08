Tausende Besucher beim Melsunger Weinfest

Auf einen schönen Abend: von links Brigitte Wenderoth stieß mit Karl-Wilhelm Schweinsberg und Klaus Wenderoth an.

Melsungen – Vor der historischen Fachwerkkulisse feierten am Wochenende Tausende Besucher das 23. Melsunger Weinfest.

An drei Tagen gab es rund um den Marktplatz nicht nur eine Vielzahl an Weinen aus verschiedenen Anbaugebieten, sondern die Gäste hatten auch eine große Auswahl an Cocktails mit und ohne Alkohol.

+ Am Stand: Lisa Stephan ließ sich von Clas Beuscher einen milden Weißwein einschenken. Dazu gab es unter anderem Flammkuchen und Käsegebäck, das hervorragend zu den edlen Tropfen wie Rivaner, Dornfelder, Pinot Grigio und Sauvignon blanc passte. Tanja Finis (44) aus Körle und Franziska Heise (34) aus Melsungen waren zum ersten Mal dabei und stießen mit einem lieblichen Rosé an. Wetter, Atmosphäre und viele nette Leute – an diesem Wochenende passe einfach alles in dem kuscheligen Städtchen, waren sich die beiden Frauen einig.

+ Auf einen schönen Abend: von links Brigitte Wenderoth stieß mit Karl-Wilhelm Schweinsberg und Klaus Wenderoth an. „Ich hatte nicht erwartet, dass es so voll ist“, wunderte sich Eliza Reckelkamm (21, Melsungen) über die vielen Besucher, von denen viele Stammgäste des Weinfestes sind. Auch Herta Marker (71) und Günter Lang (63) kommen jedes Jahr von Vellmar nach Melsungen, um dort mit ihren Freunden Monika Gaß (64, Malsfeld), Gerhard Stange (65) und Karin Hoppach (65, beide Melsungen) in geselliger Runde zu feiern. „Das Ambiente hier ist einfach wunderbar“, sagte Günter Lang.

+ Auch dabei: Tanja Finis und Franziska Heise. Während sich die meisten ein gemütliches Plätzchen auf einer der Bänke gesichert hatten, bummelten andere durch die Straßen auf der Suche nach dem passenden Snack.

So wie die achtjährige Marie aus Gensungen, die mit ihren Eltern unterwegs war. Während das Mädchen sich einen alkoholfreien Cocktail schmecken ließ, besorgte ihr Papa Dragos Negovan ein Stück Flammkuchen. „Der ist richtig lecker“, stellte die Achtjährige nach dem Probieren fest.

Clas Beuscher vom Weingut Tannenhof aus Geisenheim hatte an diesem Wochenende eine besondere Empfehlung. „Unser Sommerwind ist spritzig und fruchtig zugleich“, pries er den Gästen einen Mix aus Sekt und Blutorangensaft an. Lisa Stephan (27) entschied sich dennoch für einen milden Weißwein. „Das Weinfest ist immer sehr schön“, sagte die Melsungerin. Es sei toll, dass dort so viele Menschen verschiedener Generationen im gemütlichen Ambiente zusammenkämen, sagte sie.