Erstes Team der Suchhundestaffel Chattengau darf zum Einsatz ausrücken

Von: Lena Langhoff

Sie dürfen zum Einsatz ausrücken, um vermisste Menschen zu suchen. Hundeführer Lorenz Schöllhorn und Hündin Nala (Kleiner Münsterländer) haben die polizeiliche Sichtung bestanden. Unterstützt werden sie von den Helferinnen Rebecca Dilcher (links) und Isabell Schöllhorn. © Lena Langhoff

Der Melsunger Lorenz Schöllhorn sucht mit Hund Nala Vermisste. Als erster der Suchhundestaffel Chattengau hat er die Abnahme der Rettungshundestaffel Hessen-Ost.

Melsungen – Es regnet in Strömen, Blitze und Donner wechseln sich ab. Doch Hund Bentley lässt sich bei seiner Arbeit nicht von dem Gewitter ablenken. Der Irish Setter ist Teil der Suchhundestaffel Chattengau, deren Mitglieder aus den Kreisteilen Melsungen und Fritzlar-Homberg kommen. Ihr Ziel: Vermisste Menschen finden.

Bentley bekommt ein kleines Röhrchen mit einem Stäbchen vor die Nase gehalten, um daran zu schnuppern. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Geruchsträger, erklärt Lorenz Schöllhorn aus Melsungen.

Auf das Kommando „Such“ legt der Personenspürhund – auch englisch Mantrailer genannt – los. Mit der Nase knapp über den Boden ist Bentley schnell auf der richtigen Spur. Wenige Minuten später findet er Isabell Schöllhorn, von der die Duftspur stammt. Zur Belohnung gibt es Leckerlis und Ziegenmilch. „Motivation ist immer das Wichtigste bei den Hunden. Vor allem junge Hunde in der Ausbildung sollten eine besondere Belohnung am Ende der Übungseinheit erhalten“, erklärt Lorenz Schöllhorn.

Das Team

Ein Team setzt sich zusammen aus dem Hund und dem Hundeführer, die gemeinsam eine Prüfung ablegen müssen, um beim Einsatz ausrücken zu dürfen. Begleitet werden beide von einem Helfer und einem Beobachter, der den Verkehr absichert und den Hund bei seiner Arbeit beobachtet. Kürzlich hat das erste Team die Abnahme durchlaufen und darf jetzt zum Einsatz ausrücken: Am 24. August wurden Schöllhorn und Hund Nala das erste Mal gerufen – die vermisste Person tauchte aber glücklicherweise wieder auf, bevor sie loslegen konnten.

Die Ausbildung

Doch bevor es so weit ist, müssen Mensch und Hund ausgebildet werden. „Christine Zapletal von der Rettungshundestaffel Hessen-Ost hat uns als Ausbilder ausgebildet und nimmt die erste der zwei Sichtungen ab“, sagt Staffelleiter Uwe Kraut aus Neuental-Zimmersrode. Die erste Prüfung für den Hund ist intern, es folgt abschließend die polizeiliche Abnahme des Hund-Mensch-Gespanns.

„Die Sichtung bei der Hundestaffel der Polizei in Mühlheim am Main dauert 60 Minuten und ist 1,2 Kilometer lang. Dabei muss ein Mensch gesucht werden“, erklärt Lorenz. Seit wenigen Monaten hat er als erster der Staffel im Team mit Hund Nala die vollständige Abnahme in der Tasche. Als Helfer waren seine Frau Isabell Schöllhorn und Rebecca Dilcher dabei.

Prinzipiell könne jeder Hund Mantrailer werden, eine lange Schnauze sei aber von Vorteil, weil Hunde dadurch ausdauernder riechen können, sagt Bentleys Hundeführerin Lisa Tropp-Schöner aus Kleinenglis.

„Die Ausbildung zum Mantrailer dauert mindestens zwei Jahre, es kommt aber auch auf die Erfahrung des Hundeführers an“, erklärt der 30-jährige Schöllhorn. Die Suchhundestaffel trainiere ein Mal wöchentlich gemeinsam an unterschiedlichen Orten im Schwalm-Eder-Kreis.

Der Einsatz

Nach der polizeilichen Sichtung wird der zertifizierte Personenspürhund auf eine Liste gesetzt. Die Polizei entscheidet, ob und wann Hunde bei der Suche helfen sollen. Im Ernstfall geht es nach der Entfernung zum Wohnort. Für die Alarmierung gibt es sogar ein spezielles Handy, erklärt Lorenz Schöllhorn.

Die Idee

„Wir haben unserer Nala, eine kleine Münsterländerin, 2018 bekommen und suchten eine Beschäftigung für sie“, sagt der stellvertretende Staffelleiter Schöllhorn. Es entstand die Idee, die Beschäftigung für den Hund mit einem guten Zweck zu verbinden und Teil einer Rettungshundestaffel zu werden.

Als die Suchhundestaffel Chattengau Anfang 2022 entstand, waren fünf Hunde dabei. „Jetzt sind es schon knapp zehn Hunde, einige kommen nach einer gewissen Probezeit mit ins Team“, sagt Schöllhorn. Zwei der Tiere haben ihre erste Sichtung ebenfalls bestanden und warten jetzt auf ihre polizeiliche Abnahme. Neue Mitglieder und Helfer seien bei der Staffel jedoch weiterhin willkommen.

Kontakt: Wer sich für die Suchhundestaffel Chattengau interessiert, kann sich per E-Mail an rhs-chattengau@arv-nds.de melden. (Lena Langhoff)