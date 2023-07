Totes Kälbchen in Spangenberger Stadtteil gefunden: War es ein Wolf?

Von: Barbara Kamisli

Nur ein Kälbchen hat überlebt: Die Mutterkuh brachte Zwillinge zur Welt, aber eines der beiden Kälber wurde vermutlich von einem Wolf gerissen. © Heinrich Koch

Ein neugeborenes Kälbchen wurde auf einer Weide in Spangenberger Stadtteil Weidelbach tot gefunden. Sein Zwilling überlebte. Es könnte sich um einen Wolf gehandelt haben.

Weidelbach – Ein totes Kalb hat der Landwirt Harald Sinning am Dienstagvormittag auf seiner Weide in Weidelbach gefunden. Das Neugeborene hatte Rissspuren am Kopf und an der Leiste.

Nun stellt sich für ihn die Frage, ob es ein Wolf war, der das Kalb gerissen hat. Definitiv beantwortet werden kann das erst, wenn in ein paar Wochen die Ergebnisse der Riss-Begutachtung vorliegen.

„So wie das Kalb aussah, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein anderes Tier als der Wolf war“, sagt Sinnings Schwiegersohn Sebastian Koch.

In der Nähe des Spangenberger Stadtteils wurde der Wolf schon öfter gesehen und dass im Stölzinger Gebirge Wölfe leben, ist bestätigt.

Die Mutterkuh hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Weide Zwillingskälber geboren. Sie und das überlebende Kalb wurden nun vorsorglich in den Stall gebracht. „Eigentlich sind die Tiere nur im Winter im Stall“, sagt Koch. Die Familie hat eine Ökoland zertifizierte Ammen-Kuhhaltung mit 17 Tieren.

Um den genauen Hergang festzustellen, waren zwei Gutachter vor Ort, die DNA-Proben genommen haben. Außerdem wurde das gerissene Kalb am Mittwoch abgeholt und zur Obduktion nach Gießen gebracht.

Erst vor einigen Wochen wurde in der Nähe des Dorfes ein Reh gerissen, berichtet Sebastian Koch. „Ob es ein Wolf war, ist nicht sicher, aber es wurde von Wildkameras festgehalten, wie er daran gefressen hat.“ Er wünscht sich eine Lösung, für eine friedliche Koexistenz zwischen Weidetierhaltern und dem Wolf. „Der Wolf hat ja erst mal keine Angst vor dem Menschen“, sagt Koch. Er sagt, vielleicht wäre es eine Lösung, den Wolf wieder zu vergrämen und ihm Respekt vor den Menschen zu vermitteln.

Koch würde sich zudem wünschen, dass es für Weidetierhalter einen Leitfaden gibt, wie man sich zu verhalten habe, wenn der Verdacht eines Wolfsrisses bestehe. „Wir haben ja noch nicht mal gewusst, wen wir am besten anrufen können.“

Das sagt der Bauernverband: Der Hessische Bauernverband und seine angeschlossenen Kreis- und Regionalbauernverbände sprechen sich für ein verstärktes Wolfsmanagement aus. Dazu gehöre eine bessere und transparente Aufklärung von Wolfs-Verdachtsfällen. Die Erstellung von Rissgutachten sei zurzeit unbefriedigend. „Risse werden oftmals zu spät begutachtet, um überhaupt noch ausreichend DNA feststellen zu können“, heißt es vom Bauernverband.



Die stetig wachsende Wolfspopulation in Hessen widerspreche maßgeblich den Forderungen der Verbraucher nach mehr Weidetieren und einer schonenden Landschaftspflege. Wenn die Weidetierhaltung und die Pflege der Kulturlandschaft eine Zukunft haben solle, müsse der Wolfbestand im Sinne der Weidetierhalter definiert und damit verbunden auch reguliert werden, heißt es weiter. Die seit November 2022 in Kraft getretene Neufassung „Richtlinie Weidetierschutz“ bringe bisher nicht den erhofften Erfolg. „Ein Wolfsangriff bedeutet nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine psychische Belastung für Weidetierhalter“, heißt es dazu. Es sei nachgewiesen, dass der Wolf mittlerweile einen guten Erhaltungszustand in Deutschland erreicht habe. Nun müssten Obergrenzen festgelegt und Einzeltiere entnommen werden. Die Wolfspopulation müsse realistisch erfasst werden. (Barbara Kamisli)