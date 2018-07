Motorrad- und Fahrradfahrer bei Melsungen zusammengestoßen und schwer verletzt

Adelshausen. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr stießen zwischen Melsungen und Adelshausen ein Radfahrer und ein Motorradfahrer zusammen. Beide wurden schwer verletzt.

Der 19-jährige Radfahrer aus Melsungen war auf dem Weg von der Spätschicht in einem Betrieb in der Industriestraße nach Hause. In Höhe der Einmündung in die Bundesstraße wollte er nach links in Richtung Melsungen abbiegen. Er bemerkte zwar einen auf der B 487 in Richtung Adelshausen fahrenden Motorradfahrer, versuchte aber noch vor diesem die Straße zu überqueren. Dabei hat er wohl die Geschwindigkeit Motorrads falsch eingeschätzt, denn trotz einer Gefahrenbremsung durch den 19-jährigen Motorradfahrer aus Morschen, kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer stürzten auf die Straße. Dabei erlitten sie schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Vorbeikommende Autofahrer leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die beiden Verletzten wurden in Rettungswagen aus Spangenberg und Melsungen behandelt. Sie wurden in die Asklepios Klinik nach Melsungen gebracht.

An dem Fahrrad wurde hauptsächlich das Vorderrad beim Zusammenprall stark beschädigt, an dem Motorrad der rechte Spiegel und der Bereich am rechten Lenker. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Zweirädern auf insgesamt etwa 3.000 Euro. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr von der Polizei wechselseitig einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

In diesem Bereich passierte der Unfall: