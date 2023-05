Unfall im Chemieunterricht: Melsunger Schüler nach Verpuffung im Krankenhaus

Unfall

+ © Felix Kästle/dpa Symbolfoto: Eine Zehntklässlerin beobachtet während des Chemieunterrichts, wie eine Mitschülerin einen Gegenstand in ein mit Flüssigkeit gefülltes Reagenzglas gibt. © Felix Kästle/dpa

Während des Chemieunterrichts an einer Schule in Melsungen kommt es zu einem unbeabsichtigten Zwischenfall. Ein Kind muss stationär behandelt werden.

Update: Schüler nach Verpuffung an Melsunger Schule weiter im Krankenhaus

Melsungen – Neue Erkenntnisse zum Chemieunfall in einer Melsunger Schule: Eines der verletzten Kinder wurde nach der Verpuffung am Mittwochmittag stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Es erlitt Verbrennungen. Das teilte die Polizei am Freitag, 26. Mai auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Insgesamt waren vier Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren betroffen. Zwei der verletzten Kinder konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag verlassen, heißt es von der Polizei. Ein weiteres Kind wurde am Einsatzort untersucht und wieder entlassen. Zu der Verpuffung kam es bei einem Versuch mit einer brennbaren Flüssigkeit im Chemieunterricht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachtes auf fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 24. Mai: Drei Schüler einer Melsunger Schule wurden am Mittwoch während des Unterrichts leicht verletzt. Grund dafür war laut einer Mitteilung der Polizei Schwalm-Eder eine Verpuffung.



Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr im Rahmen des Chemieunterrichtes in einer Schule an der Dreuxallee in Melsungen. Die Verpuffung war nicht beabsichtigt und ist im Zusammenhang mit einer brennbaren Flüssigkeit entstanden, heißt es weiter.

Mehrere Rettungswagen versorgen Schüler in Melsungen

Dabei wurden drei Schüler im Alter von zwölf und 13 Jahren leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert.



Insgesamt waren drei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug für die Versorgung der Schüler vor Ort im Einsatz. (William Abu El-Qumssan)

