Unfallflucht in Melsungen: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich in der Zeit von Donnerstag 17 bis Freitag 7 Uhr in Melsungen ereignete.

Eine 26-jährige Melsungerin hatte ihren schwarzen VW-Polo am Donnerstagabend ordnungsgemäß in der Straße zum Pfieffrain geparkt. Das Auto stand vor der Hausnummer 11 in Richtung Nürnberger Straße am rechten Fahrbahnrand.

Als sie am Freitagmorgen wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen Schaden am Außenspiegel. Der Spiegel war zerkratzt und vermutlich mit großer Wucht angeklappt worden. Vom Verursacher gibt es, außer den Kratzern, keine Spuren. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro.

Hinweise an die Polizei in Melsungen unter Tel. 05661/70890.