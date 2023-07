Unsere Grüne Glasfaser: Hürden und Vorgehen beim Ausbau in der Region

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Zum Glasfaserausbau im Kreisteil Melsungen gab es vermehrt Beschwerden von Anwohnern aus verschiedenen Gründen, unter anderem das Verschließen der Baugräben. Unser Symbolbild zeigt einen Bauarbeiter beim Verlegen der Leerrohre. © UGG

Der Breitbandausbau beschäftigt die Region. Unsere Grüne Glasfaser will den Ausbau vorantreiben. Das Unternehmen stellt sich im Interview der Kritik.

Kreisteil Melsungen – Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ist derzeit im Kreisteil Melsungen in aller Munde: In Malsfeld, Körle, und Guxhagen begann der Glasfaserausbau von UGG 2022, in Felsberg dieses Frühjahr, Spangenberg und Morschen warten hingegen noch auf den Baustart, aus Melsungen hat sich UGG zurückgezogen. Wir haben mit UGG-Geschäftsführer Jörn Schoof über die Vorwürfe und Sorgen der Anwohner sowie Hürden in der Kommunikation gesprochen.

Herr Schoof, was sagen Sie zu den Vorwürfen einiger Anwohner, dass beim Verschließen der Baustellen gepfuscht werde?Die Einwohner erwarten zurecht, dass wir die Straße schnell auf und wieder zumachen. Das passiert auch an den meisten Stellen. Aber an manchen Stellen, die geteert werden müssen, geht das nicht so einfach. Einen Teer-Lkw bekommt man nicht für 100 Meter Asphalt. Diese Stellen werden erst provisorisch verschlossen und dann später sauber wieder hergestellt. Für den Betroffenen ist so eine Situation vor der Haustür aber natürlich ungünstig. Das ist gar keine Frage. Unser Anspruch ist aber, uns dann auch schnellstmöglich darum zu kümmern.



Wieso ist es so, dass es in manchen Kommunen gut und in anderen schlechter läuft?

Das ist bei Bauprojekten etwas ganz Normales. Es sind viele Gewerke beteiligt und manche Dinge laufen einfach nicht so rund. Das ist jetzt nichts Firmenspezifisches, sondern in der Regel ist das eher zum Beispiel auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen. Das beheben wir aber dann schnell. Wichtig dabei: Absprachen in Hinblick auf die Bauarbeiten. Was findet wann und wie statt. Diese Punkte würde ich als Bürger auch wissen wollen.

Zur Person von Jörn Schoof Jörn Schoof (52) ist gebürtiger Hannoveraner und wohnt derzeit in Erlangen. Der Volljurist ist seit April 2022 bei Unsere Grüne Glasfaser Geschäftsführer und als Chief Commercial Officer (CCO) verantwortlich für die Werbestrategie des Unternehmens. Davor war Schoof Geschäftsführer der beiden Glasfaserausbau-Unternehmen Lew Telnet und E.discom. Er ist Vater von vier Kindern im Alter von 18 bis 22 Jahren und begeisterter Handballer.

Was können Sie tun, wenn es nicht gut läuft?

Wir achten sehr darauf, dass Qualität und Sicherheit eingehalten werden. Die zwei Dinge gehen bei uns immer vor Geschwindigkeit. Auch, wenn wir natürlich möglichst schnell sein wollen. Wenn es gar nicht rund läuft, wechseln wir auch Baukolonnen aus. Zum Beispiel, wenn sie unseren Qualitätsstandards nicht entsprechen.

Kommunikation ist für einige Anwohner ein wichtiger Punkt: Viele der Bauarbeiter sprechen kein oder wenig Deutsch. Anwohner können daher keine Fragen stellen oder Bedenken äußern. Liegt diese Sache bei Ihnen oder sehen Sie dabei auch die Kommunen in der Pflicht?

Das liegt bei uns. Es wäre unfair, da den Ball den Kommunen zu zuspielen. Bürger sehen da aber eher ihre Kommune in der Pflicht, weil sie die Mitarbeiter der Verwaltung auch mal im Alltag treffen. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass die Kommunikation zum Glasfaserausbau funktioniert.

Was tut UGG, um die Kommunikation vor Ort zu verbessern?

Wir informieren die Anwohner auf Informationsveranstaltungen, Ankündigungen in Amtsblättern oder lokalen Medien über die nächsten Schritte innerhalb des Glasfaserprojektes in ihrem Ort oder ihrer Region. Wir legen Wert darauf, dass die Vorarbeiter entweder Deutsch sprechen können, und wenn das nicht der Fall ist, bemühen wir uns, dass ein Dolmetscher vor Ort ist. Zum Teil nutzen Menschen vor Ort zur Verständigung auch Google Translate. Manchmal funktioniert die Kommunikation trotzdem nicht optimal, da wir sehr viele Baustellen haben. Da kann es dann zu Unmut kommen. Das können wir verstehen und versuchen hier immer eine gute Lösung zu finden.

Lösungen auf dem Smartphone sind aber nicht für alle Menschen- und Altersgruppen geeignet.

Es ist nicht das, was die Einwohner als erstes als Lösungen haben wollen. Wir erleben aber schon, dass das akzeptiert wird. Was mich in diesem Zuge auch freut: Wir erleben insgesamt auch eine hohe Freundlichkeit in den Orten, in denen wir Glasfaser ausbauen. Für uns arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, was im Baugewerbe sehr üblich ist. Da ist manchmal dann auch ein spezialisierter Trupp aus zum Beispiel Ecuador dabei. Wir bauen in vielen Teilen Deutschlands aus und ich finde es toll und erwähnenswert, dass bislang nirgendwo eine Form von Fremdenfeindlichkeit aufgetreten ist. Manche Bauarbeiter wurden sogar schon zum Kaffee oder zum Straßenfest eingeladen.

Gibt es beim Ausbau in Nordhessen besondere Herausforderungen?

Die nordhessische Spezialität kann ich Ihnen leider nicht präsentieren (lacht). Tatsächlich ist es ganz normales Bauland mit normaler Bodenbeschaffenheit. In anderen Teilen Deutschlands kommt es hin und wieder vor, dass der Boden zum Beispiel kontaminiert ist. Das ist in Nordhessen nicht der Fall. Was immer wieder überall vorkommen kann, dass ein Gully im Weg ist oder eine Leitung nicht eingezeichnet ist.

Wie kommt das?

Unterirdisch sind wir in Deutschland leider noch nicht 100 Prozent digitalisiert und kartografiert. Da findet sich einiges in der Erde, was dort laut den Plänen eigentlich nicht liegen sollte. Das kann auch mal eine Gasleitung sein, die höher liegt, als eingezeichnet ist.

Nach welchem Kriterium werden die Lagerplätze für Bauschutt und Teer ausgewählt? Auch damit waren Anwohner in der Vergangenheit nicht glücklich.

Wir wählen erst mal nach der Zulässigkeit aus und nach den Wegen. Leerstehende Grundstücke werden von unseren Tiefbaufirmen angemietet. Die stellen nicht einfach irgendwo ihre Bagger ab. Das ist dann stets mit den Vermietern und der Kommune geklärt. Die Lagerplätze sollten so eingerichtet sein, dass möglichst wenig gefahren werden muss. Das ist ein Klima-Thema und ein Kosten-Thema. Die Lärmbelästigung für die Anwohner wollen wir natürlich auch so gering wie möglich halten.

Unsere Zeitung hat erfahren, dass ein Bautrupp in einer Kommune in der Region nicht bezahlt wurde und dann auch die Arbeit niedergelegt hat. So die Behauptung der Bauarbeiter. Was tut UGG, damit die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung für die Arbeiter reibungslos läuft?

Dafür tun wir alles. Vor allem natürlich, dass wir unsere eigenen Rechnungen bezahlen. Damit sorgen wir dafür, dass die Tiefbauunternehmen auch die Subunternehmer bezahlen können. Welche Verträge die Tiefbauunternehmen mit den Subunternehmen haben, darauf haben wir nur begrenzten Zugriff. Aber wir geben die Verpflichtung weiter, dass jeder Mensch in der Kette seinen Lohn bekommt. (William Abu El-Qumssan)