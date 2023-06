Viele Gehwege in Melsungen nach Breitbandausbau kaum passierbar

Von: Damai Dewert

Kein schöner Anblick: So sieht es an der Fritzlarer Straße aus. Die Asphaltarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, heißt es vom Bauamt der Stadt Melsungen. © Barbara Kamisli

Der Anschluss der Melsunger Kernstadt ans Breitbandnetz kommt gut voran. Das geht jedoch auf Kosten einiger Gehwege. Weil viele nur schwierig passierbar sind, liegen bereits mehrere Beschwerden vor.

Melsungen – Die gute Nachricht ist, der Breitbandausbau in der Kernstadt Melsungen geht voran. Die schlechte ist, viele Bürgersteige sind kaum passierbar. Flickwerk, Absätze und Löcher auf den Gehwegen sind für viele Anwohner ein Ärgernis.

Das Unternehmen Glasfaserplus schließt mit Subunternehmen derzeit die mehr als 5000 Haushalte an das Glasfasernetz für schnelles Internet in der Kernstadt an. Die geflickten Bürgersteige seien dem Melsunger Bauamt natürlich bekannt. Die Arbeiten in der Kernstadt seien aber alle noch nicht abgenommen, sagt Bernd Rolf Hesse, kommissarischer Bauamtsleiter.

Es liegen bereits mehrere Beschwerden voll

Der Zustand sei offensichtlich und es lägen bereits mehrere Beschwerden vor, sagt Hesse.

„Hinsichtlich der Ausführungen der Bauarbeiten liegen Beschwerden beim Bauamt vor“, sagt Hesse. Auch über den Mängelmelder der Stadt seien bereits Hinweise eingegangen.

„Wir arbeiten mit den Firmen daran, die Qualität auf ein akzeptables Level zu bringen. Das begleiten wir als Bauamt aktiv beziehungsweise gemeinsam mit Dienstleistern, die Bauherrenaufgaben übernehmen.“

Schnelles Netz kommt: In vielen Straßen Melsungens finden derzeit Arbeiten für den Breitbandausbau statt – wie jüngst an der Rotenburger Straße. Teilweise sind die Gehwege danach nur schwer passierbar. © Damai D. Dewert

Asphaltierung der Gehwege steht noch aus

Die Mängel sind dabei unterschiedlicher Natur: „Wir haben festgestellt, dass bereits fertiggestellte Abschnitte nicht der Qualität entsprechen, die wir uns wünschen. Die Stellen, die wir beanstanden, müssen nachgearbeitet werden.“

Das seien nicht nur sichtbare Defizite – auch Nachverdichtungen müssten noch vorgenommen werden, weil auch im Untergrund nicht richtig gearbeitet worden sei. Vor allem aber seien sichtbare Bereiche wie die Pflasterung betroffen.

„Dort wo der Gehweg asphaltiert war, wird noch asphaltiert. Die Unternehmen kommen nicht für jede kleinere Fläche raus, sondern asphaltieren mit speziellen Kolonnen“, sagt Hesse.

Nacharbeiten nur tages- oder wochenweise

Die Arbeiten würden beauftragt, wenn genügend Flächen zum Asphaltieren vorhanden seien. „Die kommen mindestens tage-, wenn nicht wochenweise für die Arbeiten. Er sei zuversichtlich, dass die Arbeiten dann zügig ausgeführt würden.

In Gensungen hat sich jedoch gezeigt, dass dort sogar asphaltierte Flächen nicht den Mindeststandards entsprechen. Wir hatten über Defizite und Beschwerden in diesem Zusammenhang berichtet.

In Melsungen sind großflächige Areale seit Monaten nicht asphaltiert – betroffen ist beispielsweise die Fritzlarer Straße auch Bereiche in den Teichweisen sind noch nicht wieder ordentlich hergestellt.

Schlussarbeiten erst nach Ende des Breitbandausbaus

Vor der Asphaltierung seien zwingend Nachweise erforderlich, dass der Untergrund die notwendige Verdichtung erhalten hat. „Das wird mit einem Spezialgerät überprüft. Das machen die Firmen im Beisein des Auftraggebers“, sagt Hesse.

Das wäre beim Breitbandausbau die Glasfaser Plus. Das Bauamt der Stadt sei bei den Terminen aber ebenfalls dabei, ergänzt der Bauamtsleiter.

Für diese Überprüfung müsste das Breitbandnetz jedoch fehlerfrei funktionieren. Denn erst wenn das Breitbandnetz fehlerfrei arbeite, fänden die Schlussabreiten an den Gehwegen statt. Andernfalls bestehe das Risiko, dass die Gehwege erneut geöffnet werden müssten.

Die Anschlüsse sollen in den kommenden Wochen soweit sein, dann fänden auch die restlichen Arbeiten statt. Anspruchsvoll seien noch die Pflasterarbeiten mit Naturstein, da werde die Stadt ein besonderes Augenmerk drauf haben.

Er verstehe den Unmut der Anwohner, sagt Bernd Rolf Hesse. Aber so ärgerlich der Zustand sei, wäre die Alternative, den nötigen und wichtigen Breitbandausbau in Melsungen nicht wirtschaftlich realisiert zu bekommen. (Damai D. Dewert)