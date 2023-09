Von der Ukraine zum Melsunger Verlag Bernecker: 26-jährige Juristin in neuem Berufsfeld

Von: Andrea Liese

Teilen

Aus der Ukraine nach Melsungen: Diana Tatska hat beim Verlag Bernecker Arbeit gefunden und sich zum Bleiben entschieden. © A. Bernecker Verlag GmbH

Aus der Ukraine nach Melsungen: Diana Tatska hat beim Verlag Bernecker Arbeit gefunden und sich zum Bleiben entschieden.

Melsungen – Aus einem zehntägigen Praktikum wird eine Anstellung. Diese Erfolgsgeschichte erlebt gerade die 26-jährige Diana Tatska aus der Ukraine in der Melsunger Druckerei Bernecker.

Ihr Praktikum war Teil eines Jugendintegrationskurses des Kasseler Kulturzentrums Schlachthof. Die studierte Juristin konnte so in ein ganz neues Berufsfeld hineinschnuppern und war dort offenbar genau richtig, demnächst wird sie in Vollzeit beschäftigt.

Als Praktikantin fühlte sie sich im Marketing bei der Druckerei Bernecker „gleich sehr wohl“, berichtet das Kulturzentrum Schlachthof. Direkt nach Abschluss eines weiterführenden Deutschkurses steigt sie demnächst in Vollzeit bei dem Melsunger Unternehmen ein.

Praxiseinblicke für Sprachschüler

Vom Restaurant bis zur IT-Abteilung hat das Kasseler Kulturzentrum in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Sprachschüler an verschiedene Unternehmen in der Region vermittelt. So hätten die Praktikanten die Chance gehabt, Praxiseinblicke zu gewinnen, ihre Kenntnisse zu zeigen und zu erweitern.

Der Erfolg der Praktika sei im jüngsten Durchgang erneut durch die Geschichten von vier talentierten Sprachschülern bewiesen worden, „die nicht nur wertvolle Erfahrungen gesammelt, sondern auch attraktive Arbeitsangebote erhalten haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Schlachthofs.

Ähnlich erfolgreich waren Andreii (27), Arina (23) und Dmytro (19), die ebenso wie Diana vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind. In Deutschland suchen sie neue Perspektiven für ihr Leben. Sie alle haben einen Jugendintegrationskurs im Kasseler Kulturzentrum Schlachthof begonnen.

Ziel: Teilnehmer sollen sich durch Arbeit in die Gesellschaft integrieren

Mirko Zapp, Geschäftsführer des Kulturzentrums sagt: „In unseren Deutschkursen geht es nicht nur um Spracherwerb. Vielmehr sollen die Teilnehmenden dabei unterstützt werden, in der Gesellschaft anzukommen – dafür ist es wichtig, eine Arbeitsstelle zu finden.“ Die Schüler erhalten deshalb Unterstützung beim Bewerben. Im letzten Viertel des Kurses machen sie – dann schon mit guten Deutschkenntnissen auf einem B1-Niveau – ein zehntägiges Betriebspraktikum.

Diana Tatska landete damit bei Bernecker gleich einen Volltreffer. Das Praktikum wird von einer Integrationslehrkraft des Kulturzentrums Schlachthof begleitet.

Andreii und Arina absolvierten ihr Praktikum beim renommierten Hotel und Restaurant Renthof in Kassel. Beide brachten bereits Erfahrung in der Küche mit. Die beiden passten so gut ins Team des Renthof, dass Hoteldirektorin Jasmin Ohlendorf ihnen nach dem Praktikum eine Anschlussbeschäftigung anbot: „Wir haben zwei tolle neue Mitarbeiter gefunden, welche nun fest zu unserem Haus gehören.“

Dmytro absolvierte sein Praktikum bei Milani & Co GmbH Bürotechnik und konnte erste Erfahrungen im IT-Systemmanagement sammeln. Von Dmytros Leidenschaft für Technik war sein Praktikumsbetrieb so begeistert, dass dieser ihm einen Vertrag anbot: Im August startete er mit seiner Ausbildung als Kaufmann für IT-Systemmanagement.

Die Geschichten von Diana, Andreii, Arina und Dmytro sind Beispiele für den Erfolg der Kooperation zwischen regionalen Unternehmen und dem Kulturzentrum Schlachthof. Für die teilnehmenden Unternehmen biete sich durch die Praktika eine einzigartige Chance, neue Mitarbeiter zu finden, urteilt der Schlachthof. (Andrea Liese)

Praktikumsplätze können Unternehmen anbieten per E-Mail an j.emdemosebach@schlachthof-kassel.de oder unter Tel. 0152 54 21 28 45