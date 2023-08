Wechsel im B. Braun-Vorstand: Ingrun Alsleben ab 2024 neues Mitglied

Ingrun Alsleben folgt auf Dr. Annette Beller als Finanzvorständin der B. Braun SE. Beller geht im kommenden Jahr in den Ruhestand.

Melsungen – Der Aufsichtsrat der B. Braun SE hat in einer Sitzung am Mittwoch Ingrun Alsleben als neues Mitglied in den Vorstand berufen. Wie das Melsunger Medizintechnikunternehmen mitteilt, werde Alsleben ab 1. Januar 2024 Mitglied im Vorstand sein.

Die 52-Jährige soll die Position der Finanzvorständin von Dr. Annette Beller (63) übernehmen, die ab dem 1. April in den Ruhestand gehen wird. Beller ist seit 2018 im Vorstand der B. Braun SE verantwortlich für Finanzen.

Alsleben kommt vom Chemie- und Pharmakonzern Bayer und war dort zuletzt als Geschäftsführerin und Chief Financial Officer (CFO) für die Türkei und den Iran verantwortlich, heißt es in der Pressemitteilung. Sie kommt gebürtig aus Hannover, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hat an der Leibniz-Universität Hannover studiert.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Ingrun Alsleben eine ausgesprochen versierte und international erfahrene Finanzexpertin und Führungspersönlichkeit für den Vorstand der B. Braun SE gewinnen konnten“, sagt Prof. Dr. Thomas Rödder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der B. Braun SE. Mit erfolgreichen Transformationsprozessen sei Alsleben ebenso vertraut wie mit unterschiedlichen kulturellen Anforderungen. Beides sei für das Unternehmen sehr wertvoll.

„Annette Beller hat mit ihren herausragenden Kenntnissen im Bereich Finanzen, Steuern und im operativen Geschäft die Entwicklung der B. Braun-Gruppe fast drei Jahrzehnte lang prägend mitgestaltet“, sagt Rödder zu der bald in den Ruhestand übergehenden Finanzvorständin. Ihren Erfahrungsschatz werde sie in den kommenden Monaten weiter einbringen, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

Ingrun Alsleben verfügt über 26 Jahre internationale Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen des Finanzwesens im Bayer-Konzern, teilt B. Braun weiter mit.

In China hat sie die Bereiche Planung und Controlling sowie Finanzen und Accounting des Bereichs Health-Care geleitet. Außerdem war sie rund sieben Jahre als CFO für Bayer in Hongkong tätig. Es folgten Stationen als Verantwortliche für die Region Lateinamerika, Afrika, Mittlerer Osten, die Region Asien-Pazifik und bis 2021 als CFO in Italien, heißt es abschließend. (William Abu El-Qumssan)