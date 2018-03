„Der Weg mit mir ist noch nicht zu Ende": Interview mit Melsunger Bürgermeister über erneute Kandidatur 

Die Aussage im Bezug auf Gegenkandidat irritiert mich, ich halte sie so auch für falsch und dem Wähler gegenüber für politisch "gefährlich" sowie ein bischen dick aufgetragen.

Das sich Melsungen, insbesondere im Vergleich zu den Umkreisgemeinden, deutlich sichtbar und positiv verändert steht ausser Frage, bedeutet aber auch, dass sich die Investoren eindeutig für Melsungen endschieden haben und sich von der Gesamtentwicklung auch etwas versprechen. Hier scheint der Bürgermeister ein guter Moderator zu sein. Ob alle das so sehen? Ja, ja, parteilos, dass ist auch so eine Sache.

Das würde Frau Hundt so nicht einfallen.