Weinliebhaber feiern auf dem Melsunger Marktplatz

Bei ihnen gab es Weißwein: linke Reihe von vorne: Michael Langhorst, Ulrike Mehring, Jörg Fischer. Recht Reihe von vorne: Carsten Mehring, Dagmar Richter-Langhorst, Simone Pollok und Berrit Fischer, alle aus Melsunger. © Braun, Hannelore

In Melsungen fand zum 25. Mal das Weinfest statt. Viele hundert Gäste aus nah und fern kamen in die Bartenwetzerstadt, um die edlen Tropfen zu genießen.

Melsungen – Ein Gewitter zum Auftakt tat dem Melsunger Weinfest keinen Abbruch: Die Besucher ließen sich ab Freitagnachmittag Wein aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten und dem Elsass schmecken. Dazu genossen sie Flammkuchen, Bratwurst und andere Leckereien. Geschunkelt, gesungen und getanzt wurde ebenfalls wieder lebhaft unter den Platanen auf dem Marktplatz.

Viele hundert jüngere und ältere Weinliebhaber aus nah und fern ließen sich das Weinfest nicht entgehen. So auch Goncalo da Silva, der aus Lissabon kommt und in Melsungen arbeitet: „Wir lernen hier die deutsche Kultur kennen und waren schon auf vielen Weinfesten. Die familiäre Umgebung und die Innenstadt sind ein Traum.“

Wein und Speckkuchen genossen Matthias Henschkel aus Frankfurt und Paulina Walsleben aus Melsungen. © Braun, Hannelore

Bei Michael Pieper vom Tovalino gab es auch eine Auswahl von portugiesischen Weinen. „Das Publikum ist jünger geworden“, sagt er.

Voll des Lobes war Claudia Ried vom Flammkuchenstand: „Wir kommen gern nach Melsungen. Karin Braun von der Tourist-Info macht es mit Herz und Seele, ihre Mühe und Einsatz sind großartig.“

Eine eigene Melsunger-Wein-Edition gab es am Stand der Weinfreunde: Die mit dem Melsunger Rathaus etikettierten Rot- und Weißweine waren beliebt, „ein Wein für Jung und Alt“, sagt Thorsten Bonas.

Eigener Wein für Melsungen: Thorsten Bonas (links) und Christian Faulstich boten die „Melsungen Edition“ an. © Braun, Hannelore

Bei den Klängen der Band Blasmusik unlimited mit Stargast Wolfgang Schwalm von den Wildecker Herzbuben kam bereits Freitagnachmittag langsam Stimmung auf. Zum Beispiel bei Liedern wie „Wir sind Kinder von der Eger“.

Am Abend heizte die Partyband Aufwind mit Pop und Rock dem Publikum tüchtig ein. Vom „Hard Rock Cafe“ und „Du hast mich tausendmal belogen“ bis „Warum hast du nicht nein gesagt“, wurde alles vom Publikum mitgesungen und dazu getanzt. Fast am Ende des Abends, als ein erneuter Schauer niederging, stimmte Aufwind unter dem Jubel der Zuschauer „It’s raining again“ (es regnet wieder) von Supertramp an.

Am Samstag erfreute dann die nordhessische Gaudiband De Schnibbelbohnen bei Sonnenschein das Publikum, abends sorgte die Madison Eventband für gute Laune. Auf dem Marktplatz gab es keine Sitzgelegenheiten mehr.

Unter den beleuchteten Platanen war die Stimmung bestens. Mit dem Ensemble der Harmonie Melsungen und dem traditionellen Wein-Frühschoppen ging am Sonntag das Jubiläumsweinfest zu Ende. (Hannelore Braun)

Die Stimmung wurde zu später Stunde immer ausgelassener. © Braun, Hannelore