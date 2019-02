Weltgebetstag: Ein Stück Slowenien in Melsungen 

Waltraud Diele bietet mit dem Obermelsunger Frauenkreis am Weltgebetstag Speisen aus Slowenien an.

Am 1. März feiern Frauen in über 120 Ländern den Weltgebetstag - über konfessionelle Grenzen hinweg. Beim Gottesdienst in Obermelsungen wird Slowenien mit Mittelpunkt stehen.

Eines wird der Gottesdienst in Obermelsungen am Freitag nicht: typisch. Dann nämlich feiern Frauen rund um den Globus die größte ökumenische Basisbewegung – den Weltgebetstag. Jedes Jahr bestimmt ein anderes Land die Gottesdienstordnung. In diesem Jahr ist Slowenien an der Reihe, allein das wird sich optisch in der Obermelsunger Kirche bemerkbar machen.

Zentraler Punkt wird ein festlich gedeckter Tisch in den slowenischen Farben weiß, blau und rot sein. „Es ist noch Platz“ – so lautet der Hashtag zum Weltgebetstag, ein Schlagwort, das in den sozialen Medien geteilt wird. Das ist ein klarer Aufruf an Menschen verschiedener Konfessionen, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen.

Historisch begründet ist es für die unterschiedlichen christlichen Konfessionen eigentlich nicht möglich, das Abendmahl gemeinsam zu feiern, erklärt Pfarrerin Jana Michels. Das ist am Weltgebetstag anders. Ein typisches Abendmahl wird es nicht geben, dafür ein gemeinsames Agapemahl. Brot und Weintrauben, statt Oblaten und Wein.

Ein Team von sieben Frauen gestaltet den Gottesdienst. Wochenlang haben die Mitglieder der katholischen Gemeinde Mariä Himmelfahrt in Melsungen und der evangelischen Kirchengemeinde in Obermelsungen dafür Hand in Hand gearbeitet. Im vergangenen Jahr musste der Gottesdienst ausfallen, weil zu viele an Grippe erkrankt waren. „Deswegen sind wir auch so froh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben“, sagt Beate Hruschka vom Organisationsteam.

Die Inhalte des Gottesdienstes zum Weltgebetstag sind auf der ganzen Welt gleich. Frauen aus Slowenien haben die Gebete, Texte und Lieder verfasst. Gesungen wird in Obermelsungen natürlich auf Deutsch, zumindest die meiste Zeit. „Jedes Land hat seinen eigenen Stil, Slowenien hört sich ein wenig bayerisch an“, sagt Hruschka über die Musik.

„Der Weltgebetstag ist von Frauen, aber nicht ausschließlich für Frauen“, betont Pfarrerin Michels mit einem Augenzwinkern. Doch am Freitag geht es nicht nur um Religion – der Weltgebetstag ist auch politisch. Rund um den Tisch in der Kirche werden Lebensgeschichten slowenischer Frauen erzählt, ihre Wünsche, Nöte und Sorgen. Doch die Probleme wie Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Altersarmut betreffen Frauen weltweit.

