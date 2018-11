Wo lauern in Melsungen Gefahren für Radler? 

Wie steht es um den Radverkehr in Melsungen? Das können alle Melsunger jetzt bewerten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) organisiert eine bundesweite Umfrage.

Bei dieser vom Bundesverkehrsministerium geförderten und vom ADFC organisierten Befragung kann man anhand von Fragen die aktuelle Radverkehrssituation einer Kommune bewerten und im Vergleich zu früheren Radverkehrsklima-Tests die Entwicklung deutlich machen.

Mindestens 50 Bewertungen sind erforderlich, um in die statistische Auswertung zu gelangen, teilt der ADFC mit und animiert zur Teilnahme.

Die Teilnahme ist noch bis zum 30. November möglich – im Internet und klassisch über Papierfragebögen, die in der Melsunger Tourist-Info am Markt erhältlich sind. Dort können die ausgefüllten Bögen auch wieder abgegeben werden.

Die Beantwortung der Fragen dauert laut Ankündigung zwischen fünf bis zehn Minuten. Bei der Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, beispielsweise, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt.

Gerade in Melsungen wird die Radverkehrssituation oft sehr unterschiedlich gesehen und aus verschiedenen Blickwinkeln kritisiert. Nach Angaben der Stadt mussten in Melsungen zwischenzeitlich problematische Übergangslösungen für den Radverkehr in Kauf genommen werden. Dies habe unter anderem an den gravierenden Umbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der B 83 gelegen.

Die Neugestaltung der Verkehrsströme in Melsungen könne indes auch Chancen für bessere Radverkehrslösungen ergeben, heißt es weiter. Daher sei gerade in diesem Jahr die Meinung der Einwohner gefragt, um den verantwortlichen Gremien Hinweise für die Radverkehrsentwicklung zu geben. Die Stadt bittet daher alle Melsunger um eine rege Teilnahme.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 vorliegen.

Hier geht's zur Teilnahme im Internet