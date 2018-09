Zu Besuch bei Freunden: Patenkind aus Koudougou war zu Gast in Melsungen

Viele Eindrücke gesammelt

+ Einladung: Kirstina Hebeler aus Melsungen, die seit Jahren Mitglied im Partnerschaftsverein ist, hat Patenkind Elody Tiendrebéogo, die gerade ein Stipendium an der Universität in Stuttgart hat, nach Nordhessen eingeladen. Foto: Barbara Kamisli

Melsungen. Nordhessen findet Elody Tiendrebéogo super. Das wird sie auch ihrer Familie in Koudougou so erzählen. Die 29-Jährige aus Burkina Faso war gerade in Melsungen zu Gast.