Zu spät gebremst: 10.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Melsungen. Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr kam es in der Fritzlarer Straße in Melsungen zu einem Auffahrunfall.

Wie die Polizei meldet, befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Straße in Richtung Felsberg. In Höhe der Star-Tankstelle musste ein 56-Jähriger aus Spangenberg verkehrsbedingt abbremsen. Dieses Fahrmanöver hatte ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger aus Melsungen offenbar zu spät bemerkt. Er fuhr mit seinem Audi TT auf den vor ihm fahrenden Mercedes des Spangenbergers auf. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils 5.000 Euro Sachschaden. Bei dem Audi war die Front stark beschädigt, beim Mercedes der hintere Fahrzeugbereich. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Rubriklistenbild: © Patrick Pleul/dpa