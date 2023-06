Zur 900-Jahrfeier: Das Dorf Lobenhausen in Zahlen

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Mit der neuen Dorfchronik: Heinz-Günter Werner (links) und Ortsvorsteher Günter Freudenstein. Im Hintergrund die neue Radscheune, die am Samstag eingeweiht wird. © Gemeinde Körle

Lobenhausen feiert vom 30. Juni bis 2. Juli mit einer neuen Dorfchronik 900-Jahrfeier. Aus diesem Anlass zeigen wir den Körler Ortsteil in Zahlen.

Lobenhausen – 1,74 Quadratkilometer umfasst die Gesamtgemarkung von Lobenhausen. Das entspricht rund 244 Fußballfeldern. Die Gemarkung reicht laut Chronik von der Flussmitte bis zum Wald am Quillerkopf. Im südwestlich gelegenen Wald, im Tal zwischen Quiller und Kesselkopf, entspringt der durch Lobenhausen fließende Freitagsbach, der im Ort in die Fulda mündet.

6 landwirtschaftliche Betriebe gab es noch im Jahr 1905 – vier Betriebe im Haupterwerb und zwei Betriebe im Nebenerwerb. Das hat sich mittlerweile geändert: Alle Betriebe werden 2023 lediglich im Nebenerwerb geführt.

18 Jahre hatte Lobenhausen keinen Ortsvorsteher und Ortsbeirat: von 1998 bis 2016. Am 27. April 2016 stellte sich ein neuer Ortsbeirat mit fünf Mitgliedern zusammen. Ortsvorsteher ist seitdem Günter Freudenstein.

20 Milliliter – so viel ist in einer Flasche des Jubiläumsschnaps’ „Schlottenschisser“. Den gibt es laut der Gemeinde ab sofort im Fünferpack im Rathaus zu kaufen. Geschmacksrichtung: Haselnuss. Er wurde in derselben Brennerei hergestellt wie die beiden Körler Kräuter-Schnäpse „Ladderhans“ und „Körler Esel“.

65 Einwohner hat Lobenhausen und ist damit der nach Einwohnern kleinste Ortsteil von Körle. Die Lobenhäuser Bewohner verteilen sich auf etwa 30 Haushalte, sagt Ortsvorsteher Günter Freudenstein.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war die Einwohnerzahl mal auf bis zu 197 angewachsen, im Dorf waren Kriegsflüchtlinge untergekommen. Diese sind dann aber nach und nach wieder in ihre jeweilige Heimat zurückgegangen.

80 Mitglieder hat der Schützenverein in Lobenhausen in etwa – und damit mehr Mitglieder als das Dorf Einwohner. Der Verein ist neben dem Verein zur künstlerischen Gestaltung der Kirche einer der zwei prägenden Vereine in dem Dorf.

Der Schützenverein war jahrelang einer der Stützen im ehemaligen Schützenkreis 31 mit fünf Mannschaften. Bereits 1929 gab es den Schützenverein. Er löste sich mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zunächst auf und 1960 wurde er neu gegründet.

130 Seiten umfasst die neue Dorfchronik. Die Festschrift gibt es im Din-A5-Format für fünf Euro im Körler Rathaus sowie bei Fliesen Schmoll zu kaufen. (William Abu El-Qumssan)