Unfall durch Ölspur – Feuerwehr im Einsatz 

Melsungen – Eine Ölspur auf der Straße ist die Ursache für einen Unfall der sich am späten Freitagabend, kurz vor Mitternacht, ereignete. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Ein Großraumtaxi war auf dem Weg von der Waldgaststätte in Röhrenfurth nach Melsungen. Zwischen Schwarzenberg und Melsungen bemerkten Fahrer und Fahrgäste starken Ölgeruch in dem Fahrzeug. Der 49-jährge Taxifahrer aus Felsberg lenkte daraufhin seinen Wagen in das Sparkassenparkdeck an der Schlossstraße. Dort bemerkte er, dass aus dem Tankdeckel Dieselkraftstoff austrat. Er alarmierte die Feuerwehr.

Melsungen: Unfall mit Ölspur

Insgesamt 19 Einsatzkräfte aus Melsungen und Schwarzenberg streuten, unter der Leitung von Wehrführer Patrick Schwarz (Melsungen) die Ölspur ab. Noch bevor die Feuerwehrleute mit dem Abstreuen beginnen konnten, kam es am Eisenbahnviadukt zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann aus Melsungen befuhr mit seinem BMW den Huberg in Richtung Innenstadt. Auf der stark abschüssigen Straße kam er auf der durch die Ölverschmutzung spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen. Das Fahrzeug touchierte erst ein Hinweisschild auf einer Verkehrsinsel und rutsche dann noch gegen den Bordstein. Das Fahrzeug musste nach diesem Aufprall abgeschleppt werden.

Melsungen: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehrleute schilderten den gesamten Bereich vom Ortseingang Schwarzenberg aus Richtung Röhrenfurth bis in die Melsunger Innenstadt mit Warnschildern aus und streuten die verschmutzte Straße und die Parkfläche in dem Parkhaus mit Ölbindemittel ab. Um ein weiteres Austreten des Kraftstoffes zu verhindern, wurden etwa 40 Liter Dieselkraftstoff von der Feuerwehr mit einer Spezialpumpe aus dem Fahrzeugtank in einen Auffangbehälter abgepumpt. Ursache für den Ölaustritt war ein technischer Defekt an dem Taxi. Auch dieses war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Einsatzkräfte der beiden Wehren waren bis kurz vor 4.00 Uhr am Samstagmorgen im Einsatz.

(zot)