Zwei Verletzte bei verheerendem Unfall - A7 bei Guxhagen zeitweise voll gesperrt

Von: Helmut Wenderoth

Teilen

Das Unfallauto schleuderte über alle drei Fahrspuren und kam kurz vor der Mittelleitplanke zum Stehen. © Helmut Wenderoth

Ein VW-Touran kollidiert auf der A7 mit einem Lkw. Zwei Insassinnen werden verletzt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr.

Guxhagen - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es Samstagmorgen (24. Juni) auf der A 7 in Richtung Nord zu einem Auffahrunfall. Ein VW-Touran aus Zürich (Schweiz), der mit fünf Personen besetzt war, war auf dem Weg Richtung Norden. Gegen 7 Uhr kam es etwa 100 Meter vor der Anschlussstelle Guxhagen zu dem Unfall. Der 46-jährige Fahrer fuhr mit seinem VW in das linke Heck eines vor ihm fahrenden Lkw aus Polen, der von einem 47-jährigen Fahrer aus der Ukraine gesteuert wurde. Der Lkw war auf der rechen Fahrspur, der in diesem Bereich dreispurigen Autobahn mit zusätzlich Ausfahrspur, unterwegs.

Der Personenwagen schleuderte dann über alle drei Fahrspuren und kam kurz vor der Mittelleitplanke zum Stehen. In dem Fahrzeug wurden zwei Personen verletzt. Die beiden Frauen wurden in das Klinikum nach Kassel gebracht. Nach Auskunft vom Rettungsdienst sind ihre Verletzungen, nach ersten Einschätzungen, nicht lebensbedrohlich. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam auf der Brücke über die Fulda, etwa 200 Meter hinter der Unfallstelle, zum Stehen. Die A7 war für eine Stunde in Richtung Nord voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer zurück. Vermutlich durch den Rauch, der beim Auslösen der Airbags entsteht, meldeten vorbeikommende Verkehrsteilnehmer in ihrem Notruf, dass es zu einem Unfall mit einem brennenden Fahrzeug gekommen war.

Unfall auf A7: Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro

Daraufhin rückten zwei Rettungswagen des DRK aus Melsungen und die Freiwillige Feuerwehr Melsungen mit 16 Einsatzkräften zu der Unfallstelle aus. Probleme gab es auf der Anfahrt auch wieder für die Einsatzfahrzeuge, da sich nicht alle Autofahrer an die Pflicht zum Bilden einer Rettungsgasse hielten und erst hin und her rangieren mussten, damit die Einsatzfahrzeuge zur Unfallstelle durchfahren konnten. Glücklicherweise war es aber nicht zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die Feuerwehrleute unterstützten die Beamten der Autobahnpolizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Sie nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen.

Ein kleines Trostpflaster hatten die Feuerwehrleute für ein etwa achtjähriges Mädchen, das in dem Unfallwagen gesessen hatte. Es bekam von den Brandschützern einen Teddybären geschenkt. Die Melsunger Feuerwehr führt für Einsätze, an denen Kinder beteiligt sind, immer einige dieser kleinen Tröster in ihrem Einsatzfahrzeug mit. Die Beamten der Autobahnpolizeistation Baunatal gehen von einem Gesamtschaden von 15000 Euro aus. Den Schaden an dem total beschädigten VW schätzen sie auf 10 000 Euro und an dem Heck des Lkw auf 5 000 Euro. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. (zot)

Ein Lkw-Brand sorgte auf der A7 kürzlich für erhebliche Behinderungen. Die aufwendigen Löscharbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden.