Unfallflucht in Melsungen: Unbekannter fährt geparkten Mercedes an - 10.000 Euro Schaden

Unfallflucht in Melsungen: Ein geparkter Mercedes wurde stark beschädigt - doch vom Verursacher keine Spur.

Melsungen - Ein 47-jähriger Melsunger hat am Freitagabend gegen 22 Uhr seinen schwarzen C-Klasse Mercedes ordnungsgemäß am Pfaffenberg in Melsungen abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 9 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass die komplette linke Seite des Autos zerkratzt war.

Ein bisher unbekannter Fahrer hatte mit seinem Wagen den Mercedes auf einer Höhe von 40 bis 80 Zentimetern über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigt. Der Verursacher war anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Mercedes auf 10.000 Euro.