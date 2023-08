Freiwillige Feuerwehr Altmorschen: Sie löschen und retten seit 100 Jahren

Von: Lena Langhoff

Die Freiwillige Feuerwehr Altmorschen feiert im September ihr 100-jähriges Bestehen: im Bild Mirko Möhrke (Wehrführer) und Julia Möhrke (Vereinsvorsitzende) zwischen zwei Feuerwehrfahrzeugen. © Lena Langhoff

Retten, löschen, bergen, schützen – Die Liste der Einsätze, die die Altmörscher Brandschützer schon geleistet haben, ist lang. Denn seit 100 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr Altmorschen. Gefeiert wird der 100. Geburtstag am Samstag, 9. September.

Die Entstehung

Altmorschen – „Im Jahr 1922 trafen sich einige Altmörscher im Gasthaus Semmler und planten, eine Feuerwehr zu gründen“erklärt Wehrführer Mirko Möhrke. „Zu dieser Zeit gab es viele Brände im Ort, vor allem Wald- und Flächenbrände.“ Im Jahr 1923 wurde die Feuerwehr Altmorschen gegründet. Bis dahin hatte es eine Pflichtfeuerwehr gegeben, heißt es in einer Festschrift. Für das 100-jährige Bestehen werde es leider keine neue Chronik geben, sagt Vereinsvorsitzende Julia Möhrke.

Einweihung des Löschfahrwagens im Jahr 1952. Auch bei der 100-Jahrfeier werden zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Altmorschen eingeweiht. © Privat

Die Besonderheiten

Als eine der ersten in der Region besaß die Feuerwehr Altmorschen seit 1925 eine Motorspritze und wurde auch zur Löschhilfe in der Nachbarschaft gerufen, sagt der Wehrführer.

„Auch heute sind wir sehr gut aufgestellt, viele unserer Mitglieder haben Sonder- und Führungslehrgänge durchlaufen und sind gut ausgebildet“, sagt Mirko Möhrke.

Außerdem sei die Freiwillige Feuerwehr Altmorschen eine recht junge Truppe mit einem Altersschnitt von etwa 30 Jahren. „Wir aber sind immer froh über neue Mitglieder“, betont er. Auch Quereinsteiger seien in der vergangenen Zeit hinzugekommen.

„Unser Frauenanteil in der Einsatzabteilung liegt mit über einem Drittel deutlich über dem Durchschnitt“, sagt die Vereinsvorsitzende. Ende 2022 zählte die Altmörscher Feuerwehr 33 Mitglieder in der Einsatzabteilung und rund 240 Mitglieder im Verein. „Die Zahlen sind fast gleichbleibend mit Aus- und Eintritten“, resümiert Julia Möhrke.

Die Feier

Beginn der Feier für die Besucher ist um 15 Uhr am Feuerwehrhaus Altmorschen mit Kaffee und Kuchen. Außerdem werden Spiele mit Feuerwehrbezug für Kinder und Wasserspiele angeboten, sagt der Wehrführer. Zwei Fahrzeuge sollen bei der Veranstaltung eingeweiht werden. „Ihre Vorgänger waren etwa 40 Jahre im Einsatz“, sagt das Ehepaar Möhrke.

Die Siegerehrung des Gemeindepokals, der gegen Mittag für die Jugendfeuerwehr veranstaltet wird, findet ab 16 Uhr statt. Um 18.30 Uhr folgt der Festkommers. Abschließend ist ab 20 Uhr Tanz mit den Holidays geplant. Auch die Feuerwehrkapelle Altmorschen-Spangenberg tritt auf, sagt Julia Möhrke.

Da am Feuerwehrhaus keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, gibt es für Besucher ausgewiesene Parkflächen an der Bahnhofstraße 6.

Das Museum

Auch das Feuerwehrmuseum soll während der Jubiläumsfeier geöffnet sein. In der vom ehemalige Altmörscher Ortsbrandmeister Heinrich Hüchelheim gegründeten Sammlung sind unter anderem fast 200 Feuerwehrhelme zu sehen. „Die Helme sind weltweit gesammelt worden, einige stammen sogar aus der Zeit von 1830“, sagt der Wehrführer.

Zusätzlich gibt es dort unter anderem historische Fahrzeuge, Orden, Ehrenzeichen und Uniformen. Selbst eine Uniform, die eine amerikanische Einsatzkraft beim Anschlag am 11. September 2001 in New York trug, ist im Museum zu sehen. (Lena Langhoff)