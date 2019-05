Alkoholisierter Mann fuhr mit Auto in Graben

Zu einem Unfall ist es am Samstag gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 83 zwischen Morschen und Heinebach gekommen.

Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen in den Graben. Der Mann aus Morschen blieb unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 50-jährige Autofahrer mit seinem VW die Bundesstraße aus Heinebach in Richtung Morschen. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam anschließend im Graben zum Stehen. Der Mann entfernte sich zuerst von der Unfallstelle, kehrte allerdings kurze Zeit später mit zwei Bekannten zu seinem Auto zurück. Vor Ort war zu diesem Zeitpunkt auch schon die Polizei, die von einem weiteren Verkehrsteilnehmer gerufen worden war. Sie nahmen die Personalien des Mannes auf und stellten dabei einen starken Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den genauen Promillewert des 50-Jährigen konnte die Polizei auf Anfrage am Sonntag nicht nennen. An dem Auto und an einem Leitpfosten entstand ein Schaden von 1000 Euro.

