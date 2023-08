Die Finanzierung des Konnefelder Feuerwehrhauses ist nicht gesichert – trotz eines Darlehens für Morschen

Von: Barbara Kamisli

Sollte umgebaut werden: Das ehemalige Schützenhaus in Konnefeld sollte aufgestockt und zum Feuerwehrhaus umgestaltet werden. © Fabian Becker

Trotz eines Darlehens für das Feuerwehrhaus des Mörscher Ortsteils Konnefeld ist die Finanzierung des Bauvorhabens nicht gesichert.

Morschen – Gutes Gelingen wünscht der Hessische Finanzminister Michael Boddenberg in einer Pressemitteilung für den Bau des Feuerwehrhauses in Konnefeld.

Ein günstiges Darlehen in Höhe von 163.000 Euro werde die Gemeinde dafür vom Land bekommen. „Die Investition in das Feuerwehrhaus in Morschen-Konnefeld ist nur eines von vielen Projekten hessenweit, die mit Hilfe des Landes angegangen werden können“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Unterbringung der Feuerwehr ist im Mörscher Ortsteil Konnefeld schon lange ein Thema und nicht nur dort. Auch in Heina, Neumorschen und Wichte stehe man vor Problemen, sagt Bürgermeister Roland Zobel.

Das alte Feuerwehrhaus in Konnefeld entspricht nicht mehr den Vorgaben, das neue Feuerwehrauto passt gerade so in die Garage. „Wir haben kaum Platz, um uns umzuziehen“, sagt der stellvertretende Wehrführer Tino Knierim-Prinz.

„Es muss unbedingt etwas gemacht werden, aber eben auch nachhaltig“, sagt Bürgermeister Roland Zobel. Vor allem gehe es um die Sicherheit der Einsatzkräfte. Das sieht auch Knierim-Prinz so. Die Feuerwehrkommission sei gerade dabei zu analysieren, was, wo gebraucht werde.

„Es bringt ja nichts, für etwas Geld auszugeben, das, wenn es fertig ist, eigentlich schon wieder überholt ist“, sagt Zobel. Ursprünglich war geplant, das ehemalige Schützenhaus in Konnefeld zum Feuerwehrhaus umzubauen.

Dafür waren 300.000 Euro veranschlagt – eine Förderung von 100.000 Euro zugesagt – mittlerweile sei durch die Preissteigerungen und neuen Auflagen wohl eine Investition von rund 800.000 Euro nötig, sagt Zobel. Das kann sich die Gemeinde nicht leisten.

„Wir wollen gar nicht viel“, sagt der stellvertretende Wehrführer Knierim-Prinz. Die Feuerwehr wünsche sich nur ein sicheres Feuerwehrhaus mit ebensolcher Zu- und Abfahrt, das langfristig den Vorschriften und Anforderungen gerecht werde. Was die technische Ausstattung angehe, sei man gut aufgestellt. Seit November 2021 haben die Konnefelder ein neues Feuerwehrauto, aber das passt eben nur gerade so noch in die Garage.

„Wir haben noch 30 Zentimeter vom Auto bis zu den Spinden“, sagt Knierim-Prinz. Auch beim Einsteigen müssten sich die Einsatzkräfte „schlank machen“. Außerdem fehlten adäquate Schulungsräume für Einsatzabteilung und Jugendfeuerwehr.

Roland Zobel wünscht sich für die Ausstattung der Feuerwehren mehr Unterstützung vom Land. (Barbara Kamisli)