Ein Neunjähriger soll Morschener Ortsteil Wichte beschützen

Wichte – Lukas Zimmermann (9) aus Wichte ist das neue Wichter Waldmännchen. In diesem Jahr wurde der Schutzpatron des Ortes zum 20. Mal gekürt.

Kurz nach dem Glockenläuten am Abend war es so weit: Lukas Zimmermann durfte sich Waldmännchen nennen. Die Kinder mussten Päckchen mit Plätzchen aus einem Beutel ziehen. Denn das Kind, das das Päckchen mit der Haselnuss zieht, wird Schutzpatron für ein Jahr. Nach der ersten Runde fragte Holger Hasenbein (53), Vorsitzender des Heimatvereins, die Kinder nach der Nuss. Doch niemand meldete sich. Also mussten die Kinder am Mittwochabend noch ein zweites Mal ziehen – und dann klappte es. Lukas Zimmermann, der vor der Ziehung nach den Aufgaben des Waldmännchens gefragt hatte, hatte das entsprechende Päckchen gezogen.

Die Wichter küren seit 1996 immer am 2. Januar ein Waldmännchen. Zweimal musste die Veranstaltung in den vergangenen Jahren ausfallen, einmal wegen Krankheit und einmal „weil wir zwei Tage nach der Einführung des Euros noch nicht wussten, wie wir mit der neuen Währung umgehen sollten“, erklärte Holger Hasenbein. Die Tradition geht auf einen Aberglauben der Waldarbeiter zurück. Sie glaubten, dass ein Waldmännchen sein Unwesen treibt. Doch anstatt sich weiter vor ihm zu fürchten, machten es die Wichter anlässlich ihrer 800-Jahrfeier zu ihrem Schutzpatron.

In diesem Jahr gab es auch etwas Besonderes zu essen: Anstatt wie üblich Kochwürstchen zu servieren, boten die Mitglieder des Heimatvereins den Wichtern selbst gebackenen Speckkuchen an. Neben der Feier rund um ihren neuen Schutzpatron war auch dies ein Grund, warum an diesem Abend viele Wichter auf den Dorfplatz kamen.

Von Fabian Becker