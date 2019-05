Ein Paradies für Tomatenfans: Pflanzenmarkt in Morschen

Arbeiten im Küchengarten: von links Sebastian Schwarz un d Jörg Schöneweiß zeigen, wie die Tomaten an Sisalseilen aufgebunden werden. Foto: Tina Hartung

Sie haben Namen wie rote Spitzel, grünes Zebra und Ochsenherz und es gibt sie in orange, gelb, schwarz, lila, rot und sogar gestreift. Manche haben sogar eine pelzige Schale, wie ein Pfirsich.

Die Rede ist von den Tomaten. Eine große Auswahl gibt es beim Pflanzenmarkt in Morschen am 3. Mai. Im Gewächshaus des Küchengartens Kloster Haydau in Altmorschen werden 1800 Pflanzen des beliebten Gemüses angebaut, darunter viele alte Sorten.

Beim Pflanzenmarkt am kommenden Freitag, 3. Mai, 11 bis 17 Uhr können Besucher nicht nur die üblichen Gemüsejungpflanzen, Blumen-, Beet- und Balkonpflanzen sowie Saatgut erwerben, sondern auch sortenreine (alte) Tomatenpflanzen bekommen. „Wir bauen 15 verschiedene Sorten an“, sagt Gärtnerin Kerstin Beck.

Neben dem sibirischen Birnchen, das in seinem Aussehen einer Birne gleicht, gibt es unter anderem die Sorten Yellow Submarine, die Zitronentraube mit ihren süß-sauren Früchten, die Columbianum – eine süße würzige Kirschtomate sowie Ananastomatenpflanzen. „Es gibt unendlich viele alte Sorten“, weiß die Gärtnerin. Geschmacklich seien sie facettenreicher, als die Zuchtsorten, die aus Kreuzungen zweier verschiedener Elternpflanzen entstanden sind. Mit ihren dünnen Schalen seien sie allerdings nicht gut lagerfähig. Auch die Erträge seien nicht so üppig, wie bei gezüchteten Tomatensorten. Für den gewerblichen Zweck seien alte Sorten deshalb nicht rentabel.

Bei Hobbygärtnern hingegen sind sie äußerst beliebt. Allerdings müssen einige Regeln beachtet werden. „Wir sähen Ende Januar Anfang Februar aus“, verrät Kerstin Beck. Nachdem die Saat gekeimt ist, werden die Pflanzen pikiert (vereinzelt), zwei bis drei Wochen später getopft. Weitere drei Wochen später müssen sie im Topf aufgebunden werden, bevor sie Anfang April ins Beet gepflanzt werden können. „Tomaten sind Tiefwurzeler und fühlen sich im Beet besonders wohl“, weiß Beck.

Leichte Nachtfröste machen den robusten Pflanzen nichts aus. Allerdings solle man beachten, dass die Tomate keine Nässe von oben bekommt. Sonst könnten sich Pilze und Krankheiten wie die Braun- oder die Krautfäule breitmachen. Um zu verhindern, dass sich durch Temperaturschwankungen oder Regen Feuchtigkeit bildet, knipst Beck die unteren Blätter bis Kniehöhe ab.

Als Dünger verwendet sie Melasse. Für den Hausgebrauch empfiehlt die Gärtnerin Brennnessel- oder Beinwelljauche. Zudem müssten die Tomatenpflanzen regelmäßig ausgegeitzt werden. Das heißt, die Seitentriebe, die sich in der Blattachse bilden, müssen entfernt werden. Wenn man alle Regeln befolgt, kann eine Tomatenpflanze bis zu fünf Meter hoch werden. Und welche Sorten empfiehlt Kerstin Beck für den heimischen Garten? Zum Naschen seien Cocktail- und Datteltomaten ideal. Wer Soßen für den Herbst und Winter einkochen wolle, sei mit Fleischtomaten, die ihren Geschmack erst beim Kochen entfalten, gut bedient.

Termin: Pflanzenmarkt Freitag, 3. Mai, 11 bis 17 Uhr, Küchengarten der bdks in Altmorschen.

Gemüseanbau auf 25.000 Quadratmetern

Direkt an der historischen Klostermauer, die das Gelände des Seminar- und Tagungszentrums Kloster Haydau nach Südwesten begrenzt, befindet sich der 25 000 Quadratmeter großen Küchengarten. Seit Oktober 2014 wird dieser von der Baunataler Diakonie Kassel (bdks) betrieben. Dort werden verschiedene Obst- und Gemüsesorten sowie Kräuter angebaut.

Zudem gibt es auf dem Gelände ein Bienenvolk sowie ein Hühnermobil. Besonders bekannt ist die große Auswahl verschiedener Tomatensorten. Im Küchengarten Kloster Haydau sind 17 Menschen mit und ohne Behinderung aus den Regionen Morschen, Malsfeld, Kassel und Melsungen beschäftigt. Öffnungszeiten Hofladen: Mittwoch und Freitag 10 bis 14 Uhr