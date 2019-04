Gefiederte Gäste: Hühnermobil in Neumorschener Kita

Was fressen Hühner und wie viele Eier legen sie so am Tag? Das und vieles mehr konnten jetzt die Kinder der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Neumorschen herausfinden.

Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch: Denn zwei Wochen lang hatten sie Hühner zu Gast. Der Kindergarten hatte für die Zeit bis kurz vor Ostern ein Hühnermobil von Hartmut Wagner aus Wabern gemietet. Der 70-Jährige vermietet Hühner an Kindergärten, Schulen, Altenheime und an Privatpersonen.

Bis zu fünf Hühner ziehen dann über einen Zeitraum von etwa zwei bis sechs Wochen bei den Mietern ein. Vom Futter über die Schlafbox bis hin zur Einzäunung wird alles mitgeliefert und aufgebaut, sagt Hartmut Wagner. Die Hühner seien sehr zutraulich und an Umwelteinflüsse gewöhnt, so der Hühnervermieter. Sie seien außerdem gegen Krankheiten geimpft, was mit einem Impfzeugnis belegt werde. Auf das Konzept sei er zufällig bei einer Internetrecherche gestoßen. Die Resonanz, sagt der 70-Jährige, der drei Hühnermobile vermietet, sei sehr gut.

Die vierjährige Fynnia Russek sagt, dass sie ganz aufgeregt gewesen sei, als die Hühner in der Kita angekommen sind: „Aber die haben sich gut an uns gewöhnt.“ Und die Kinder sich offenbar auch an die Hühner. Sie hätten die Tiere gefüttert, sie gestreichelt und ihnen zu trinken gegeben, erzählen sie. Erst waren es vier, später fünf Hühner. Im liebevoll gestalteten Kalender haben die Kinder täglich dokumentiert, wie viele Eier die Hühner gelegt haben. 36 waren es insgesamt.

„Morgens haben die Kinder immer ganz aufgeregt geschaut, ob die Hühner noch alle da sind und wie viele Eier im Nest liegen“, sagt die stellvertretende Kindergartenleiterin Kerstin Schreck. Schon bevor die gefiederten Gäste in die Villa Kunterbunt kamen, hatten sich die Kinder mit dem Thema Hühner beschäftigt, so Schreck. Zum Beispiel haben sie sich darüber informiert, wie lange es dauert, bis so ein Ei ausgebrütet ist, welche Farben es gibt und was Hühner fressen. „Die fressen Körner, Löwenzahn und Salat“, weiß die sechsjährige Mia Sophie Micciche.

Zweimal im Jahr gibt es in der Villa Kunterbunt Projekte, die sich über mehrere Wochen erstrecken, so Schreck. Dabei gehe es um alle möglichen Themen wie etwa Recycling, Umwelt, Natur, Wasser oder eben Tiere.

Und weil bald der Osterhase kommt und Ostern und Eier zusammengehören, wissen die Kinder auch einiges über ihn zu berichten. „Der bemalt mit seiner Osterhasenfrau die Eier. Die holt er sich bei den Hühnern“, sagt Fynnia. Aber die Eier von „ihren“ Hühnern bekommt der Osterhase nicht. Da sind sich die Kinder der Villa Kunterbunt einig. Die wollen sie nämlich nach Ostern selbst essen.

