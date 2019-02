Geflüchteter aus Afghanistan ist Koch im Kloster Haydau

Hat sich in der Region ein Leben aufgebaut: Asif Anwari ist als Minderjähriger alleine aus Afghanistan geflüchtet. Im Schwalm-Eder-Kreis fand er keine Wohnung, nun wohnt er in Rotenburg.

Morschen. 16 Jahre alt war Asif Anwari, als er alleine aus Afghanistan flüchtete. Sein Ziel: Ein Leben in Europa. Vor Probleme stellte ihn die Wohnungssuche im Landkreis.

Die Fluchtroute führte Asif Anwari im Oktober 2015 nach Deutschland. Er wurde dem Schwalm-Eder-Kreis zugewiesen. Hier lebte er in einer Wohngruppe der Stiftung Beiserhaus in Rengshausen. Mittlerweile hat sich der 19-Jährige allen Hürden zum Trotz einen Alltag aufgebaut. Er macht eine Ausbildung zum Koch im Hotel Kloster Haydau, wohnt nach gescheiterter Wohnungssuche im Landkreis nun in Rotenburg und bekommt Tipps zur Ausbildung beim Starthilfe-Verbund in Melsungen.

Was Asif Anwari wichtig ist: „Wenn es mir um Geld gehen würde, hätte ich nicht alleine meine Heimat verlassen.“ Einen Monat lang lief er auf seiner Flucht zu Fuß – sechs Tage davon ging er ohne Essen durch einen Wald in Bulgarien. Sein Asylantrag wird immer noch bearbeitet, seine Zukunft bleibt ungewiss. Asif Anwari macht das Beste daraus: Nach einem Deutschkurs und seinem Hauptschulabschluss absolviert er eine Ausbildung als Koch in Altmorschen.

Afghanisches Gulasch und Grünkohl

Aktuell kocht er dort bereits à la carte; am liebsten frisches Gemüse und Cremesuppen. Manchmal könne das auch anstrengend sein: „Wenn man sehr viele Mittagsgäste hat, muss man Gas geben." Ende Februar steht seine Zwischenprüfung als Koch an. Dann muss er eines von 40 Rezepten kochen und den Arbeitsablauf beschreiben. Ein bisschen aufgeregt sei er vor der Prüfung zwar, aber: „Es geht um das Kochen, davor habe ich keine Angst." Privat bereitet er sich gerne afghanisches Gulasch zu und auch mal Grünkohl.

Wenn er deutsche Fachbegriffe in der Berufsschule nicht versteht oder Fragen zur Prüfung hat, bekommt er Unterstützung vom Starthilfe-Verbund. Seit Beginn seiner Ausbildung fährt der 19-Jährige dafür regelmäßig nach Melsungen.

Führerschein-Theorie bestanden

Vor Kurzem hat er den Theorie-Teil des Führerscheins bestanden. Das war auf Deutsch gar nicht so einfach, erzählt der Geflüchtete. Zur Auswahl standen zwar auch Arabisch oder Persisch. Seine Muttersprache ist aber das afghanische Paschto, und er spricht besser Deutsch als Arabisch, sagt er. Ein paar Nachtfahrten fehlen noch, dann steht die praktische Prüfung bevor.

Über die bestandene Theorie hat sich Franziska Gomolinsky besonders gefreut: „Als Asifs Anruf kam, wurde mir direkt der Start in den Tag versüßt.“ Sie arbeitet bei der Stiftung Beiserhaus und ist seine Betreuerin. Noch bis mindestens zum Sommer unterstützt sie ihn bei Bedarf.

Vergebliche Wohnungssuche

Nach einjähriger Suche im Schwalm-Eder-Kreis fand er im Dezember endlich eine Wohnung – allerdings in Rotenburg. „Drei Wohnungen im Kreis waren zu teuer, und ein Vermieter wollte keinen Flüchtling einziehen lassen“, sagt der 19-Jährige. Schließlich beantragte er bei der Ausländerbehörde, in anderen Kreisen suchen zu dürfen.

Bei der Organisation des Umzugs half ihm seine Betreuerin. Auch Möbel besorgte sie mit ihm. Vergangene Woche kauften die beiden noch eine Mikrowelle. „Das war der letzte Gegenstand, der noch fehlte, jetzt ist die Wohnung komplett“, sagt Franziska Gomolinsky. Jetzt heißt es für Asif Anwari abwarten, ob sein Asylantrag bewilligt wird.