Haushalt der Gemeinde Morschen schließt mit einem Plus ab 

Morschen. Er ist eng gestrickt, der Haushalt der Gemeinde Morschen für 2019: Aber laut dem Entwurf, der den Gemeindevertretern in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurde, schließt er mit einem Plus von 167 350 Euro ab.

Auch die Vorgabe des Landes ist laut Manuel Stephan von der Finanzverwaltung erfüllt. Die Gemeinde kann sämtliche Tilgungsleistungen selbst erwirtschaften. Den Tilgungsleistungen von 696 610 Euro stehen Einnahmen von 700 900 Euro gegenüber.

Das Haushaltsplus 2019 ist zwar deutlich geringer als im Haushaltsjahr 2018, wo laut Manuel Stephan ein Plus von 493 540 Euro angesetzt ist. Grund für den kleineren Überschuss im Haushalt 2019 seien Ausgaben für dringend notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die sich in den vergangenen Jahren angestaut hatten, etwa weil Morschen für 2016 und 2017 zunächst keine Haushaltsgenehmigung hatte, sagt Stephan. Die Gewerbesteuer wurde mit 23 Prozent weniger angesetzt als im Vorjahr. Als Grund nennt Stephan unter anderem Gewerbesteuerrückzahlungen aus vergangenen Jahren.

Die Gemeinde Morschen wird laut Haushaltsplan Ende kommenden Jahres 12 297 000 Euro Schulden haben, das sind rund 60 000 Euro mehr als im Jahr 2018. Das Gesamtvolumen aller Einnahme und Ausgaben beträgt knapp 13 Millionen Euro. Ende des Jahres 2018 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 3760 Euro.

Geplante Investitionen der Gemeinde

Die Gemeinde Morschen plant für 2019 Investitionen in Höhe von rund 700 000 Euro.

241 750 Euro sind über Zuschüsse und Zuweisungen gedeckt. Einige Beispiele für Investitionen: Über die Hälfte des Geldes wird in die Infrastruktur der Feuerwehr investiert. 298 500 Euro fallen für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) an. Damit sollen zwei 30 Jahre alte Fahrzeuge ersetzt werden. Vom Land Hessen gibt es einen Zuschuss in Höhe von 90 000 Euro.

118 000 Euro sind für einen Gerätewagen-Logistik angesetzt. Auch hier gibt es Geld vom Land und vom Schwalm-Eder-Kreis: insgesamt 56 000 Euro.

Investiert wird außerdem in die Kanalsanierung, zu der die Gemeinde laut Eigenkontrollverordnung verpflichtet ist. 70 000 Euro werden für die Straße Schöne Aussicht fällig, 50 000 Euro sind laut Manuel Stephan für die Kanalsanierung in Eubach eingeplant.

Für 60 000 Euro sollen Straßenschäden im Gemeindegebiet ausgebessert werden.

45 000 Euro sind für die Einrichtung eines Ars-Natura-Wanderweges vom Kloster eingeplant, laut Haushaltsplan 2019 gibt es dafür 37 000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm.

Defizite der Gemeinde

Defizitär sind unter anderem nach wie vor Kindergarten und Dorfgemeinschaftshäuser. Der Kindergarten muss von der Gemeinde mit 584 900 Euro bezuschusst werden. Die Dorfgemeinschaftshäuser in den sechs der sieben Ortsteile weisen laut Plan ein Defizit von 44 000 Euro auf.

Die Gemeindevertreter müssen den Haushaltsentwurf in einer ihrer nächsten Sitzungen noch beschließen.