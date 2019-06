Präsidentin des Sozialverbands VdK sprach in Morschen über soziale Gerechtigkeit

Im Hotel Kloster Haydau fand am Freitag, 14. Juni, ab 9.30 Uhr die öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Hessen statt.

Als Gast sprach die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, Verena Bentele. Wir sprachen mit ihr über Rentengerechtigkeit, Grundrente und die Rolle des VdK.

Frau Bentele, soziale Gerechtigkeit ist ein großes Thema des VdK. Wie gerecht ist denn unser Rentensystem?

Unser Rentensystem muss gerechter werden, derzeit und in Zukunft profitieren nicht alle gleichermaßen von der guten Wirtschaft. Warum soll die nächste Generation niedrigere Renten erhalten als die heutige? Warum erhält ein angestellter Lehrer eine Rente, die halb so hoch ist wie die Pension eines verbeamteten Lehrers? Warum werden frühere Erwerbsminderungsrentner schlechter gestellt als neue Erwerbsminderungsrentner? Warum müssen die, die ein Leben lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, im Alter Grundsicherung beantragen? Warum erhalten nicht alle Mütter drei Rentenpunkten pro Kind? Das sind alles Fragen der Gerechtigkeit und diese Liste lässt sich weiterführen.

Zurzeit wird eine Grundrente für all die diskutiert, die 35 Jahre in die Renten kasse eingezahlt haben. Würde diese Ihrer Meinung für mehr Gerechtigkeit sorgen?

Auf jeden Fall bringt die Grundrente mehr Gerechtigkeit, weil sie dafür sorgt, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, eine ausreichende Rente bekommen.

Die Große Koalition streitet momentan über die Bedürftigkeitsprüfung. Sind Sie dafür oder dagegen?

Ich bin ganz klar gegen eine Bedürftigkeitsprüfung. Die Grundrente honoriert eine Lebensleistung, also Arbeit, Kindererziehung, Pflege. Niemand soll im Alter aufs Sozialamt gehen müssen, der in unserer Gesellschaft einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Wer eine Bedürftigkeitsprüfung fordert, hat keinen Respekt vor der Lebensleistung dieser Menschen.

Wie könnte so ein Modell finanziert werden?

Die Grundrente muss aus Steuermitteln finanziert werden. Es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, Personen mit sehr geringen Renten zu unterstützen. Soziale Gerechtigkeit funktioniert aber nur mit Umverteilung. In diesem Zusammenhang braucht es eine Reform der aktuellen Steuerpolitik. Wir brauchen dringend eine Vermögenssteuer und eine Finanztransaktionssteuer.

Stichwort Generationengerechtigkeit: Ohne private Vorsorge droht Rentnern der kommenden Generationen die Altersarmut. Das ist nicht besonders gerecht oder?

Private Vorsorge ist etwas für Personen, die genügend Geld und damit Sparmöglichkeiten haben. Für viele Geringverdiener ist es schlicht nicht möglich, privat fürs Alter vorzusorgen.

Was kann der VdK tun, um beim Thema Rente und Rentengerechtigkeit etwas zu erreichen?

Wir können vor allem Druck machen, das Thema Rente in die Fläche tragen und auf die politische Agenda setzen. Unser Ziel ist es, das deutsche Rentenversicherungssystem fit für die Zukunft zu machen. Für alle Generationen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir die Kampagne #Rentefüralle gestartet, die auf eine umfassende Reform abzielt. Mit verschiedenen Maßnahmen wie Pendleraktionen, Demos, Diskussionsrunden und Social Media Aktivitäten sorgen wir dafür, dass unsere Forderungen nach mehr Rentengerechtigkeit gesehen und gehört werden.

Verena Bentele (37) ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Aufgewachsen am Bodensee studierte sie Neue Deutsche Literaturwissenschaft. Sie ist seit 2012 SPD-Mitglied. Von 2014 bis 2018 war sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Seit Mai 2018 ist sie Präsidentin des VdK. Bis 2011 war sie in der paralympischen Nationalmannschaft im Skilanglauf und Biathlon. Sie war zwölffache Paralympicssiegerin und vierfache Weltmeisterin.