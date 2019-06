Wochenende im Kloster Haydau: Figurentheater-Festival in Altmorschen ist eröffnet

Von Liebe, Abenteuer und einem kommunistischen Känguru erzählen in fantasievoller Gestaltung die Stücke beim 7. internationalen Figurentheaterfestival in Altmorschen.

Das Festival wird veranstaltet vom Kultursommer Nordhessen in Kooperation mit dem Kulturring Haydau.

In der fabelhaften Kulisse des Kloster Haydau nehmen dieses Wochenende wieder verschiedene Ensembles und ihre Figuren ihr Publikum mit auf Reisen. „Blickfang begeistert das Kind im Erwachsenen und das Erwachsene im Kind“, sagte Günter Staniewski, künstlerischer Leiter des Festivals, bei der Eröffnungsveranstaltung. Und das zeigte sich auch bei der Aufführung Christoph Buchfinks, der zum Start des Festivals eine kleine Kostprobe seines Stückes „The Retörn of the Bett-Män“ präsentierte.

Das Publikum ist schon mal begeistert

Die Flucht in die Karibik, die Buchfink als Leibarzt Dr. Schröder mit Opa Häwelmann und seiner Frau Hedwig in dem Stück antrat, begeisterte Groß und Klein. Mit viel Witz und Interaktion sorgte der Göttinger für ein heiteres Publikum. Dies zögerte keinen Moment, Wind, Möwengeschrei oder spanische Einheimische zum Wohl und zur Freude der kranken Hedwig zu imitieren. „Das Publikum ist sofort wunderbar in die Aktionen eingestiegen, das hat mich sehr gefreut“, sagte Buchfink begeistert.

Auch die Besucher waren von dem Einstieg in ein zauberhaftes Wochenende begeistert. Der 7-jährige Pedro Pickard und seine Großeltern sind für das Festival extra aus Eschwege angereist. Sie wollten schon lange zu diesem Event kommen und nun hat es sich endlich ergeben. Aus diesem Grund haben sie sich auch Tickets für alle kinderfreundlichen Stücke besorgt. „Uns ist es sehr wichtig, die künstlerische Ader bei Kindern zu fördern und ihnen zu zeigen, wie viele verschiedene Denkweisen es gibt“, sagte Judith Pickard. Und dafür sei das Festival hervorragend geeignet. „Ich freue mich am meisten auf das Picknick mit Schmetterlingen“, sagte Pedro Pickard. Neben den Stücken im Engelsaal und dem Refektorium bietet das Festival auch dieses Jahr ein kostenloses Beiprogramm im Klosterinnenhof und dem Westflügel.

Auch können Besucher sich die Ausstellung Face-to-Face ansehen, bei der Fotos von Staniewski ausgestellt sind, auf denen er in den verschiedensten Objekten Gesichter entdeckte.

Die Veranstaltungen im Klosterinnenhof sind kostenfrei zu besuchen. Die Vorstellung „Die Bremer Stadtmusikanten“ ist bereits ausverkauft. Für alle anderen Veranstaltungen gibt es noch Restkarten an der Tageskasse. Diese kosten 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.