Mörscher wollen Wolfsmanagement – Auch Bejagung müsse möglich sein

Gemeindevertreter für Resolution

+ © Carolin Eberth Mörscher Gemeindevertreter verabschieden Resolution: Im Bild ein Wolf in freier Wildbahn bei Hetzerode. Auch eine gezielte Bejagung soll möglich sein, so die Forderung der Gemeindevertreter. Archi © Carolin Eberth

Die Mörscher Gemeindevertreter haben eine Resolution zum Wolf verabschiedet. Die Population brauche ein Management und Grenzen.

Morschen – Der Wolf breitet sich aus in Hessen aus. Auch im Schwalm-Eder-Kreis gibt es deshalb Bedenken. Die Gemeindevertretung in Morschen hat daher in ihrer jüngsten Sitzung, eine Resolution verabschiedet, die ein Wolfsmanagement zum Ziel hat.

Der genaue Wortlaut soll im Ausschuss noch beschlossen werden, aber im Grunde war man sich einig, dass gegen den Wolf vorgegangen werden muss.

„Es gehe nicht darum, den Wolf auszurotten, sondern darum, die Population gut zu managen“, sagt Bürgermeister Roland Zobel. Der Wolf, so Zobel, sei ein neugieriges und sehr intelligentes Tier, das man in seine Grenzen weisen müsse.

Wolf: Auch andere europäische Länder haben Regulierung

Es gebe viele Tierhalter, die mit ihren Tieren auch zum Landschaftsschutz beitrügen. „Wenn das nicht mehr geht, weil der Wolf die Tiere bedroht, verlieren wir viel für die wichtige Pflege unserer Kulturlandschaft“, sagt Zobel. Auch Landwirt Hubert Hirschle aus Eubach sagt: „Ich bin nicht gegen den Wolf, aber wir brauchen eine Regulierung, wie in anderen europäischen Ländern.“

Vom monetären Schaden für die Landwirte durch Wolfrisse mal abgesehen, denkt er auch an das Tierwohl. „Eine Mutterkuh trauert auch, wenn sie ihr Kalb verliert.“

Man trage mit den Tieren auch zur Landschaftspflege bei, das werde von der Politik oft unterschätzt.

Mit der Resolution wolle man die Politik darauf aufmerksam machen, dass es eben nicht so einfach sei, dass der Wolf jetzt da sei, sondern dass man die Population, wie in anderen europäischen Ländern üblich, durch eine gezielte Bejagung unter Kontrolle halten müsse. Agra-Ingenieur Hubert Hirschle, der auch für die Freien Wähler im Parlament sitzt, sagt: „Mir ist der Dialog wichtig.“

Wolf: Ausrottung ist nicht das Ziel

Niemand wolle den Wolf ausrotten. Aber man müsse sehen, dass dieser sehr schlau sei und sich seine Wege suche. „Egal ob die erfassten Wölfe oder die juvenilen Tiere unter einem Jahr – die Tiere haben Hunger“, sagt Hirschle. Gern genommen seien dabei auch die Tiere, die auf der Weide sind. „Wir wollen artgerechte Haltung für unsere Tiere, aber können das nicht gewährleisten, wenn der Wolf hier ohne Regulierung unterwegs ist“, sagt Hirschle.

„Es muss etwas passieren“, sagt Bürgermeister Roland Zobel. Wichtig sei es, in den Dialog zu kommen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. „Der Wolf ist ein superintelligentes Tier, der versteht auch, wenn es Vergrämungsmaßnahmen gibt, dass er sich dort erst mal nicht mehr sehen lässt“, sagt Zobel.

Das Thema sei nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern müsste schnell angegangen werden. Deshalb stimmten die Gemeindevertreter einstimmig der Resolution zu. Diese soll im Bau- und Umweltausschuss noch mal modifiziert werden. (Barbara Kamisli)