Walter Koch aus Morschen sammelt seit vielen Jahren

Von: Manfred Schaake

Teilen

Von alten Münzen und Banknoten begeistert: Walter Koch aus Neumorschen mit nur einem kleinen Teil seiner in dieser Form einmaligen Sammlung. © Manfred Schaake

Wie Walter Koch zum Münz- und Banknotensammler wurde

Neumorschen/Mörshausen– Walter Koch aus Neumorschen ist ein reicher Mann. Reich an einem profunden Wissen über die heimatliche Geschichte und die Währung und Währungsreform, reich an Münzen und Banknoten. Er ist stolz auf mehr als 2000 Raritäten – historisch interessante Stücke von 1600 bis 2023. „Alle sind fein säuberlich sortiert nach den gängigen Katalogen“, sagt der 72-jährige Diplom-Volkswirt und Steuerberater, der sich in Morschen vorbildlich ehrenamtlich engagiert. Kochs größter Schatz: 500 Millionen Reichsmark aus dem Jahr 1923.

Die Sammelleidenschaft des studierten Volkswirtschaftlers hat eine interessante Vorgeschichte, die in diesem Monat 100 Jahre alt wird. Koch stammt aus dem heutigen Spangenberger Stadtteil Mörshauen. Dort gründeten am Nikoklaustag 1908 30 Männer und Burschen – wie es in der Chronik heißt – nach dem zweiten Gottesdienst einen Gesangverein. Eine Woche später waren schon 52 Männer erschienen und wählten einen Vorstand. Im Juli 1923 erhielt der Verein, der seit 1980 offiziell „ruht“ eine Fahne. Anlass für ein größeres Fest im Gasthaus Zur Krone.

Kochs Mutter war eine geborene Sinning. Seit 1855 betrieb der Ur-Urgroßvater Kochs diese Gaststätte, eine kleine Landwirtschaft und die Poststation. 1909 erbte sein Großvater Heinrich Sinning die Gaststätte, 1911 wurde ein Saal angebaut. Hier feierten die Sänger zünftig ihre Fahnenweihe.

40 000 Reichsmark hat ein Schoppen Bier gekostet, erzählt Walter Koch: „Am gleichen Wochenende war Feuerwehrfest in Adelshausen, und dort kostete der Schoppen 60 000 sogar Reichsmark, wie mir die Schwester meiner Großmutter erzählt hat.“

Großvater Heinrich Sinning hatte beim Fahnenfest in Mörshausen gute Einnahmen. Walter Koch: „Am Montagmorgen brachte er das Geld in drei Waschkörben zur Firma Worst in Melsungen, dem Haus- und Hoflieferanten für Tabak und Spirituosen. Dafür hat er ein Kistchen Zigarren bekommen.“

„Es war für ihn ein finanzielles Debakel“, sagt Walter Koch heute zu dem gewaltigen Wertverlust, „er hat geweint wie ein kleines Kind.“ In der Dachschräge des Fachwerkbaus in Mörshausen fand Koch Anfang der 1960er-Jahre zusammen mit seinem Bruder eine Holzkiste in Form eines Tisches – ein Pool-Billard-Münzgerät.

Die Kugeln waren in den Löchern verschwunden, erzählt Koch. Gemeinsam brach man das Gerät auf und war überrascht: 125 50-Pfennig-Stücke aus den Jahren 1921 bis 1923 kamen ans Tageslicht. „Das war für mich der Anlass, im Alter von zwölf Jahren mit dem Sammeln von Münzen und Banknoten zu beginnen. Es ist mein Hobby geworden“, sagt Koch. Und hat über das Thema auch ganz viel gelesen – etwa über die Geschichte „Das Notgeld der Stadt Melsungen“.

Wichtig seien ihm nicht der Handelswert der Stücke, betont Koch, sondern die Geschichte der Münzen und Banknoten und die persönlichen Geschichten zu erzählen. Es ist aber keineswegs die einzige „Nebenbeschäftigung“ des zweifachen Großvaters. Er liest gern, zum Beispiel über Luther und Naturwissenschaften, engagiert sich seit vielen Jahren im Vorstand des Fördervereins Kloster Haydau und weiteren Vereinen, war Schöffe am Landgericht Kassel und 20 Jahre im Aufsichtsrat der VR-Bank Spangenberg-Morschen tätig. Sein größter Wunsch für die Zukunft ist, dass aktuelle Probleme sachlicher, entspannter und zudem mit mehr Geschichtsbewusstsein angegangen werden: „Viele ach so große Themen waren in anderer Form in der Vergangenheit schon einmal da.“ (Manfred Schaake)

Gruß aus Mörshausen: Das Gasthaus Zur Krone in Mörshausen, unten links auf dieser älteren Postkarte, wurde von den Vorfahren von Walter Koch betrieben. Hier fand vor genau 100 Jahren die Fahnenweihe des nicht mehr bestehenden Gesangvereins statt. Münzen aus der Zeit zwischen 1921 und 1923 waren für ihn Anlass, zum Sammler zu werden. Repro: Manfred Schaake © Schaake, Manfred