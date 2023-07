Nach Defekt: Acht Tonnen Getreide in Neumorschen verbrannt

Von: Helmut Wenderoth

Es brannten etwa 2,5 Hektar Feld in Neumorschen. 54 Einsatzkräfte dämmten das Feuer ein. © Helmut Wenderoth

Ein Feuer in einer Strohpresse hat am Samstag (8. Juli) ein Gerstenfeld in Neumorschen in Brand gesetzt.

Neumorschen – Zu einem Brand auf einem Feld in Neumorschen ist es am Samstag gekommen. Ein Landwirt aus Morschen war gegen 13 Uhr damit beschäftigt, auf einem abgeernteten Getreidefeld am Ortsausgang von Neumorschen in Richtung Wichte das Stroh in Ballen zu pressen. Plötzlich kamen Rauch und Funken aus der Ballenpresse.

Noch bevor er die Maschine von dem Feld fahren konnte, brannte das Stoppelfeld, heißt es von der Feuerwehr. Der starke Wind fachte die Flammen immer mehr an. Innerhalb weniger Minuten hatten die Flammen sich über einen Wirtschaftsweg ausgebreitet und auch ein noch nicht abgeerntetes Gerstenfeld stand lichterloh in Flammen.

Bevor die Feuerwehren aus Neu- und Altmorschen, Konnefeld, Heina, Wichte und Niederbeisheim an der Brandstelle ankamen, brannten etwa 2,5 Hektar Getreidefeld. Die Flammen hatten bereits auf angrenzende Felder und Bäume übergegriffen. Die insgesamt 54 Einsatzkräfte bekämpften das Feuerverhinderten, dass weitere angrenzende landwirtschaftliche Flächen geschädigt wurden.

Grund für den Brand war wohl ein Defekt an der Strohpresse des Landwirts. © Wenderoth, Helmut

Mehrere Landwirte aus Morschen eilten ihrem Berufskollegen und den Feuerwehren zu Hilfe. Sie grubberten mit zwei Maschinen einen Wundstreifen rund um die brennenden Felder, sodass das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte.

Nach Angaben des Landwirts dürfte ein technischer Defekt an der Presse die Ursache für das Feuer sein. Er schätzt den Schaden an der Maschine auf etwa 12 000 Euro. Bei dem Brand des noch nicht abgeernteten Gerstenfelds sind seiner Meinung nach etwa acht Tonnen Getreide verbrannt. Der Wert des verbrannten Getreides beträgt 1500 Euro.

Neben den Feuerwehrleuten und den Landwirten waren auch ein Rettungswagen des DRK und die Polizei an der Brandstelle. Den Rettungswagen hatte Einsatzleiter Stefan Thomas Deist an die Einsatzstelle beordert, da bei den extremen Temperaturen Kreislaufprobleme von Feuerwehrleuten und Beteiligten nicht auszuschließen waren.

Die Straße zwischen Neumorschen und Wichte war während des Feuerwehreinsatzes gesperrt. (Helmut Wenderoth)