Nichtstun ist nichts für sie: Altmörscherin feiert 100. Geburtstag

Von: Barbara Kamisli

Ein besonderer Geburtstag: Die Altmörscherin Maria Spanner feiert heute ihren 100. Geburtstag. © Barbara Kamisli

Maria Spanner aus Altmorschen wird heute 100 Jahre alt. Sie erzählt davon, wie sie aus Sibirien nach Deutschland kam und was ihr im Leben am meisten Freude bereitet hat.

Altmorschen – „Das Wichtigste ist, dass man Menschen um sich hat, denen man vertrauen kann“, sagt Maria Spanner. Und die habe sie mit ihrem Lebensgefährten Herbert Spill und Vermieterin Ruth Happel gefunden. „Ruth ist wie eine Tochter für mich“, sagt die Altmörscherin, die heute ihren 100. Geburtstag feiert.

Besonders freut sie sich auf Ruth Happels Sohn Henning Happel und seine Familie. Als er ein Junge war, habe sie viel Zeit mit ihm verbracht. Eine Zeit an die sie gern zurückdenkt. „Ich musste immer mit ihm Einkaufsladen spielen und Geschichten von früher erzählen“, erinnert sie sich und lacht.

Maria Spanner wurde am 7. Juli 1923 als zweite von vier Töchtern in Sibirien geboren. Ihr Vater war dort nach dem Ersten Weltkrieg in Gefangenschaft und hatte Maria Spanners Mutter kennengelernt. In Russland habe damals eine große Hungersnot geherrscht, als Dolmetscher hätte ihr Vater aber extra Lebensmittelrationen bekommen. „Aber als er in die Partei eintreten sollte, wollte er das nicht und sie haben uns das Leben schwer gemacht.“ Deshalb sei die Familie nach Deutschland gekommen.

Altmörscherin lebte zunächst bei Offenbach

Sie lebten in Hainstadt im Landkreis Offenbach. „Doch meine Mutter hatte großes Heimweh. Deshalb sind wir wieder zurück nach Russland.“ Als die Verhältnisse dort immer schwieriger wurden, sei die Familie das zweite Mal nach Deutschland zurückkehrt. Die Familie baute ein Haus und blieb in Hainstadt. Nach der Schule arbeitete Maria Spanner als Dolmetscherin und anschließend als Lederwarenstepperin in Offenbach. 1948 heiratetet sie, es folgte die Geburt von Sohn Horst. Ihr Mann starb bereits 1976.

Während einer Kur lernte Maria Spanner ihren Lebensgefährten, den Konnefelder Herbert Spill (81) kennen. So kam die Südhessin 1977 nach Nordhessen. „Am Anfang war es schwierig hier“, erinnert sie sich. Die Menschen in Nordhessen seien doch anders als in ihrer Heimat bei Offenbach. „Doch der kleine Henning war meine größte Freude“, sagt sie.

Henning verdankt sie auch ihren Spitznamen Jaja. Denn als er noch jung war, hätte er den Namen Maria nicht aussprechen können. Henning Happel ist längst erwachsen, umso mehr freut sich das Geburtstagskind, dass er heute ihren besonderen Tag mit ihr feiert.

Maria Spanner hat in ihrem Leben einige Schicksalsschläge erlitten. Nicht nur ihr Mann starb früh, sondern auch ihr einziger Sohn. „Das eigene Kind zu verlieren, ist wirklich schlimm“, sagt sie. Sie freut sich aber über die „guten Menschen um mich herum.“

100-Jährige macht immer noch gerne Gartenarbeit

Die Arbeit im Garten hat ihr immer Spaß gemacht und wenn sie darauf wartete, dass ihr Lebensgefährte von der Spätsicht um halb zwölf nach Hause kam, hat sich die Zeit mit dem Stricken von Strümpfen vertrieben.

Auch wenn sie heute nicht mehr so mit anpacken kann wie früher, untätig sein, „das ist nichts für Jaja“, sagt Ruth Happel. Sie hilft immer noch fleißig mit.

Für die Zeit nach ihrem Geburtstag hat Maria Spanner auch schon Pläne. Sie will einen Ausflug an die Schweizer Grenze machen, denn dort lebt ihre Nichte und die würde sie gern besuchen.

Heute wird Maria Spanner ihren Geburtstag im kleinen Kreis feiern. (Barbara Kamisli)