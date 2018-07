Ortsrundgang in Binsförth: Ein Dorf, das selbst anpackt

Vom Design bis zum Aufbau: Die Binsförther haben den Fahrradunterstand in Eigenregie errichtet.

Binsförth. Ob Spielplatz, Fanclub FV Eintracht Binsförth oder Fahrradunterstand - die Binsförther stemmen vieles aus eigener Kraft. Doch sie wünschen sich auch mehr Unterstützung.

Was im Jahr 1263 nahe des Fuldaufers stand, weiß keiner so genau. Doch als sicher gilt: Binsförth bestand einst nur aus einer Burg. Direkt bei den Mauerresten ist heute der Bio-Hofladen Rittergut angesiedelt. Von dort führte früher ein unterirdischer Tunnel bis ins Kloster nach Morschen.

Dieser Hauch von Mittelalter ist auch in der Ortsmitte zu spüren. Schon bald wird dort der Ofen im alten Backhaus angeheizt, um Speckkuchen für das alljährliche Weinfest im August zu backen.

Starke Gemeinschaft

Beim Ortsrundgang wird eines schnell klar: Die 270 Bewohner wollen, dass ihr Dorf schön ist. Ob Spielplatz, Fahrradunterstand, Friedhof oder Sportplatz – sie nehmen dafür vieles selbst in die Hand. „Die Binsförther stemmen viel aus eigener Kraft“, sagt Bürgermeister Ingo Böhm.

Auch bei Arbeiten am ältesten jüdischen Friedhof in Nordhessen haben sie mit angepackt. Dort wurden etwa 300 Quadratmeter Wegflächen neu gepflastert, sagt Marcel Schlein, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Binsförth. Der Verein wurde 2011 zur Ausrichtung der 750-Jahr-Feier gegründet.

Auch den Fahrradunterstand sowie den Weg, der von dort aus wieder in den Ort hineinführt, haben sie von Grund auf selbst gestaltet. Auch um viele Grünflächen kümmern sie sich, etwa in der Ortsmitte oder am Friedhof.

„Wir engagieren uns gerne, das entwickelt sich aber langsam zu einem Problem“, sagt Ortsvorsteher Frank Volke. Vieles würde von der Gemeinde auf den Ort abgewälzt, da vor allem in die Kerngemeinde investiert würde. „Wir können nicht alles alleine stemmen, da fühlt man sich allein gelassen“, kritisiert Volke.

+ Kaputte Fenster und Brennesseln bis zur Haustür: Bürgermeister Ingo Böhm kritisiert das Land Hessen, das nichts gegen die Verwahrlosung tut. © Dorothea Wagner

Nur ein Haus steht in Binsförth leer und sticht optisch zwischen den gepflegten Gärten hervor. Das Haus gehört dem Land Hessen. „Hier muss dringend etwas getan werden“, sagt Morschens Bürgermeister Ingo Böhm, während er versucht, das Gartentor aufzumachen. Wer ins Haus möchte, muss sich erst durch mannshohe Brennnesselgewächse kämpfen. „Nachdem das Haus leer stand, hat es hier vor Ratten nur so gewimmelt“, berichtet eine Nachbarin. Erst auf Druck der Bewohner hätte das Land das verwahrloste Haus räumen lassen.

Nur wenige Alteingesessene

Zu den Vorteilen des Ortes gehören neben günstigen Grundstückspreisen unter anderem die Nähe zur Autobahn sowie zu Melsungen und der Firma B. Braun. „Hier findet man immer jemanden zum Schnuddeln“, sagt Andrea Becker lachend, die seit 26 Jahren das idyllische Landleben in Binsförth genießt.

+ Ortsvorsteher Frank Volke zeigt den Eingang zum Tunnel bis nach Morschen. © Dorothea Wagner

Trotz, oder gerade wegen der ruhigen Lage haben die Jüngeren hier ihren Spaß. „Am besten gefällt mir, dass ich hier Radfahren kann, ohne, dass viel Autoverkehr ist“, sagt Nico Volke. Außerdem zeltet er gerne an der Fulda, erzählt der Zwölfjährige, während er auf dem Hinterrad seines Mountainbikes balanciert.

Eine der größten Attraktionen ist seit 2009 die Fulda Seilfähre, die Radfahrer am Fernradweg 1 über die Fulda bringt. Nach Binsförth zieht es viele junge Familien, sagt Marcel Schlein. Alteingesessene gebe es nur noch wenige. „Durch die Neuzugänge wird es langsam anonymer.“

Ein Wunsch sei daher, dass die Hinzugezogenen noch besser integriert werden, etwa bei Festen oder im Vereinsleben.

Kampf um Nachwuchs der Vereine

Wie viele Dörfer hat auch Binsförth damit zu kämpfen, Nachwuchs für seine Vereine zu finden. Eine Feuerwehr gibt es dort zwar noch mit zwölf Aktiven, doch der Nachwuchs müsse sich anderen Ortsgruppen anschließen. „Wir hoffen, dass wir lange weitermachen können. Ob das klappt, ist aber schwer einzuschätzen“, sagt Marcel Schlein als zweiter Wehrführer.

Neben dem Posaunenchor ist der Sportverein FV Eintracht Binsförth der ganze Stolz der Bewohner und auch bei den umliegenden Orten beliebt. Zeitweise habe der Verein mehr Mitglieder gehabt, als der Ort Einwohner. Der Sportplatz wurde 2017 renoviert und auch hier bewiesen die Binsförther Einsatz. Um Spenden zu sammeln, wurde jeder Quadratmeter des Platzes für jeweils 20 Euro an Paten verkauft.

Ein Herz für Fußball

Nach Jahren ohne Fußballverein wurde 1970 der Sportverein FV Eintracht Binsförth gegründet. Obwohl Binsförth ein kleiner Ort ist, spielten die Fußballer noch bis zum vergangenen Jahr eigenständig in der Kreisliga. „Das ist der einzige Verein mit einem eigenen Fanclub“, sagt der zweite Vorsitzende des Fanclubs Gunther Gänshirt.

+ Ihr Herz schlägt für den Fußball: (von links) Bernd Gräser, Reinhold Nöding und Gunther Gänshirt. © Dorothea Wagner

Dieser unterstützt die Mannschaft bei allen Spielen und half bei der Renovierung des Platzes. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem das Sporthaus gestrichen – alles in Eigenregie der Einwohner, die das Haus gerne für Feiern nutzen. „Deshalb ist das auch mein Lieblingsort“, sagt Reinhold Nöding lachend. Der 63-Jährige, der sich als Binsförther Eigengewächs bezeichnet, hat bereits 704 Pflichtspiele absolviert.