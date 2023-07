Silobrand: Wichte wird wieder zum Festivaldorf

Musik an drei Tagen

+ © Sven Löffler Musik für viele Geschmäcker: Im vergangenen Jahr kamen 900 Besucher zum Silobrand-Festival nach Wichte. © Sven Löffler

Acht DJs, elf Bands und der Gemischte Chor: Wir stellen das Programm für das Silobrand Festival in Wichte vor.

Wichte – Für drei Tage wird der Mörscher Ortsteil Wichte wieder zum Festivaldorf. Vom 27. bis 29. Juli, Donnerstag bis Samstag, sorgen acht DJs, elf Bands und ein gemischter Chor auf zwei Bühnen für Stimmung und gute Laune auf dem Festivalgelände hinter den Silotürmen.

Es ist das dritte Mal, dass das Team aus Ehrenamtlichen zu dem Festival auf einer Wiese am Hachelbach einlädt. Und so teilen die Veranstalter mit: Es ist das erste Mal, dass Frostival und Silobrand im selben Jahr stattfinden können.

Die Musikzusammenstellung auf dem Silobrand zeichne sich durch einen abwechslungsreichen Mix aus (siehe Programm). „Wir sind bekannt für eine bunte Mischung, mit der wir eine große Anzahl an Gästen ansprechen wollen“, sagen die Veranstalter. Und die Zahl der Gäste, die das Festival in dem 280-Einwohner-Dorf anspricht, ist beachtlich. Im vergangenen Jahr waren es 900 Besucher.

Tickets und Preise Das Wochenendticket für as Silobrand-Festival in Wichte kostet im Vorverkauf 40 Euro (45 Euro an der Abendkasse). Ein Ticket für Donnerstag im Elektrowald gibt es für 12 Euro (15 Euro an der Abendkasse). Tagestickets für Freitag oder Samstag kosten 22 Euro (25 Euro an der Abendkasse). Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Zu haben sind die Tickets im Vorverkauf unter silobrand.de/tickets.

Wer auf dem Gelände campen möchte, zahlt zusätzlich 10 Euro. Besucher, die mit der Bahn anreisen, können sich für 5 Euro pro Fahrt ab dem Bahnhof Altmorschen zum Festivalgelände bringen lassen. Shuttlehotline, unter Tel. 01 74/2 08 90 74. Auf dem Festivalgelände werden Speisen und Getränke angeboten. Die Veranstalter weißen daraufhin, dass auf dem Festival nur Bargeld angenommen wird.

„Ohne unsere Sponsoren und die freiwilligen Helfer, wäre das alles gar nicht möglich“, heißt es von der Silo-Crew. Wer Teil des Teams werden möchte, kann sich unter helfer@silobrand.de oder Tel. 01 74 / 6 78 07 71 melden.

Wie in der Vergangenheit, kann auch in diesem Jahr wieder am Festivalgelände gecampt werden. Es wir am Freitag-, Samstag- und Sonntagmorgen ein reichhaltiges Frühstücksangebot direkt vor Ort geben.

Wer nicht auf dem Gelände übernachten will und mit dem Auto kommt, für den stehen laut Veranstalter im Dorf ausgeschilderte Parkplätze zur Verfügung. Vom Bahnhof Altmorschen aus wird ein Shuttle-Service per Taxi für 5 Euro pro Fahrt angeboten.

Los geht es am Donnerstag, 27. Juli im Elektrowald. Die Bühne ist in der Nähe des Waldes aufgebaut und die Veranstalter versprechen eine mystische Stimmung.

Den Freitag eröffnet am Nachmittag traditionell der Gemischte Chor, es folgen vier Bands, anschließend geht es im Elektrowald weiter. Das Musikprogramm am Samstag startet bereits am Vormittag und klingt mit dem Auftritt des Headliner Manntra aus.

Das Programm sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 27. Juli:

Elektrowald:

21 Uhr: Klangtrauma

23 Uhr: c.vágó

1 Uhr: twentyseconds

3 Uhr: DryCoffeeElektrowald:

Freitag, 28. Juli:

Silobühne:

15.30 Uhr: Gemischter Chor Wichte

16.45 Uhr: Blauchfuchs

18.30 Uhr: TYNA

20.15 Uhr: Doctor Krapula

22 Uhr: il Civetto

Elektrowald:

22 Uhr: Fratello

0 Uhr: KERN

2 Uhr: unknown vision

4 Uhr: Inkasso.Karsten