Zehn Bands spielen beim Silobrandfestival 

Wichte – Zwei Tage dreht sich in Wichte alles um Musik. Am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, steigt zum ersten Mal das Silobrand-Festival.

200 Wochenendtickets sind bereits verkauft, die Veranstalter hoffen aber auf 500 Besucher. Irish Folk, Punk, Pop, Rock, Metal und Elektro (siehe Programm): „Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Julian Höhn, einer der sieben Organisatoren. Auch für Kinder wird laut Veranstalter etwas geboten – zum Beispiel eine Hüpfburg. „Wir wollen alle Altersklassen ansprechen“, so Höhn.

Eröffnet wird das Festival vom Gemischten Chor Wichte. Und das nicht ohne Grund, erklärt er. Das große Open Air in Wacken wird seit Jahren vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken eröffnet und in Anlehnung daran, und weil der Chor die einzige Musikgruppe im Ort ist, sei man darauf gekommen.

Überrascht war das Team, wie gut die Sponsorensuche lief. „Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen“, sagt Höhn. Außerdem haben sich 60 freiwillige Helfer gemeldet, sagt Höhn. Die Festivalbesucher können sich auf dem Gelände mit Getränken, Bratwurst und Döner versorgen.

Auf die Frage, wie der Name des Festivals entstanden ist, sagt Höhn: „Es gibt gar keine besondere Geschichte dazu. Wir haben einfach etwas gesucht, das gut klingt und Interesse weckt.“ Und das habe funktioniert.

Wer ein Wochenendticket hat, kann auf einer Wiese zelten oder dort im Auto übernachten. Höhn rechnet mit 100 bis 150 Campern. Für die bieten die Wichter Frauen am Samstag ein Frühstück mit belegten Brötchen und Kuchen an. Auf der Bühne vor den Silos treten über zwei Tage verteilt zehn Bands auf. Ein Stück vom Festivalgelände entfernt wird es einen Elektrowald geben. Dort wird es am Freitag ab 24 Uhr bis in den frühen Morgen Elektromusik von der Vogelfrei Crew geben.

silobrand.de

Tickets: Tagestickets gibt es für 13 Euro, Wochenendtickets kosten 25 Euro plus 5 Euro Müllpfand.

Das Programm: Schuttleservice vom Bahnhof

Freitag, 26. Juli: 18 Uhr: Gemischter Chor Wichte; 19 Uhr: Red Magma; 20.45 Uhr: Fullax; 22.30 Uhr: Mykket Morton. Ab 24 Uhr: Vogelfrei Crew im Elektrowald. Samstag, 27. Juli: 13 Uhr: Rotlaut; 14.30 Uhr: The Screwjetz; 16 Uhr: Tunesday; 17.30 Uhr: Flatcap; 19 Uhr: Solace; 20.30 Uhr: 100 Kilo Herz; 20.30 Uhr: Triddana. Parkplätze stehen laut Höhn am Ortseingang rund 150 Meter vom Festivalgelände entfernt zur Verfügung. Gegen eine Spende wird ein Shuttleservice vom Bahnhof in Altmorschen nach Wichte angeboten. Die Veranstalter planen, auf dem Gelände Wlan anzubieten.

