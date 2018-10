Nachfolge bei B. Braun geklärt: Anna Maria Braun übernimmt Vorstandsvorsitz

Melsungen. B. Braun hat das Geheimnis um den künftigen Chefposten gelüftet: Anna Maria Braun wird ab dem 1. April 2019 den Vorsitz des Vorstands der B. Braun Melsungen AG übernehmen.

Damit folgt die 39-Jährige auf Prof. Dr. Heinz-Walter Große (65). Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Entscheidung über die Nachfolge habe der Aufsichtsrat in seiner gestrigen Sitzung gefällt. Große wird nach 14-jähriger Tätigkeit im Vorstand von B. Braun in den Ruhestand gehen. Acht Jahre war der 65-Jährige Vorstandsvorsitzender des Medizintechnik-Unternehmens.

Rechtsanwältin Anna Maria Braun, die Tochter des Aufsichtsratvorsitzenden Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun, ist seit zwei Jahren Mitglied im B. Braun-Vorstand. Sie betreut die Region Asien/Pazifik. Für diese Region wird sie laut Pressemitteilung auch als Vorstandsvorsitzende weiter verantwortlich sein. Ab April kommenden Jahres wird die 39-Jährige außerdem für die Bereiche Personal und Recht zuständig sein und die Funktion der Arbeitsdirektorin übernehmen.

Prof. Dr. Heinz Walter Große begann 1978 seine Karriere bei B. Braun. „40 Jahre lang haben Sie Ihr Wissen und Ihre Tatkraft erfolgreich in den Dienst des Unternehmens gestellt“, sagte Prof. Dr. Ludwig Georg Braun gestern in der Sitzung des Aufsichtsrates.

Seitdem Anna Maria Brauns Bruder Otto Philipp Braun Anfang 2017 aus dem Vorstand ausgeschieden war, verdichteten sich bereits die Gerüchte um die mögliche Nachfolge. Anna Maria Braun wurde als aussichtsreichste Kandidatin gehandelt.