Nähprojekt für geflüchtete Frauen in Melsungen steht auf der Kippe

Melsungen. Stricken, nähen und dabei noch Deutsch lernen – das gibt’s beim Nähkurs Nadel und Faden. Das Projekt ist ein Erfolgsmodell der Melsunger Integrationsarbeit für Flüchtlingsfrauen. Doch die beiden Leiterinnen Heidi Woehr und Amina Can müssen die Leitung der Gruppe zum Jahresende aufgeben. Sie suchen dringend Nachfolger, damit die Frauen sich weiter treffen können.

Die Idee, ehrenamtlich mit Flüchtlingsfrauen zu arbeiten, hatten die beiden jungen Frauen zu Beginn der Flüchtlingswelle. Vor zweieinhalb Jahren begannen sie in der Melsunger Jugendherberge, die eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete ist.

„Handarbeit hat in anderen Kulturkreisen noch eine andere Bedeutung als bei uns“, sagt Amina Can. Die 32-Jährige war selbst mit ihrer Familie aus Bosnien geflohen und hat in Melsungen eine neue Heimat gefunden. Daher hatte sie die Idee, die Frauen beim Handarbeiten zusammen zu bringen. Sie bekämen so die Möglichkeit, mal für ein paar Stunden aus dem Haus zu kommen und etwas für sich zu tun, sagt Heidi Woehr.

Manche Frauen ließen ihre Kinder zu Hause bei den Männern, andere bringen sie zu den Handarbeitsstunden mit. Die Kinder spielen miteinander. Spielzeug befindet sich genug in den Räumen der Harnings Mühle am Huberg, wo das Projekt stattfindet.

Die Frauen tauschen Tipps für die Handarbeiten aus. Sie kennen sich bestens aus und holen die Materialien aus den Regalen im Nebenraum. Fünf Nähmaschinen hat der Förderverein zukunftsfähiges Melsungen für das Projekt zur Verfügung gestellt. In der Nähwerkstatt entstanden vor allem Baby- und Kinderkleidung in den vergangenen Monaten. Decken, Mützen, Schühchen und Bettwäsche werden gefertigt.

Kein Profi sein

Die beiden Kursleiterinnen beantworten auch Fragen zu Behördengängen oder allgemeinen Lebensthemen. Der Kurs diene zudem der Sprachförderung. Das Deutsch der Frauen habe sich inzwischen sehr verbessert. Man bemerke richtige Fortschritte, sagen beide Frauen. Spaß am Handarbeiten müsse ein potenzieller Nachfolger haben. Aber man müsse kein Profi sein. Denn die Frauen seien selbstständig. „Meist können sie besser handarbeiten als wir“, sagt Heidi Woehr.

Die beiden jungen Frauen machen die ehrenamtliche Arbeit noch immer gern. Doch wegen ihrer Ausbildungen bleibe keine Zeit mehr dafür. Amina Can ist Mutter von zwei Kindern, absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und befindet sich in einer Prüfungsphase. Heidi Woehr, 32, ist Bauzeichnerin und studiert nun zusätzlich Soziale Arbeit.

Dennoch ist ihnen der Fortbestand der Gruppe sehr wichtig. „Wir kennen die Frauen und wissen um deren Situation“, sagen sie. Die Arbeit sei wichtig. „Wir verabschieden uns nur schweren Herzens.“

Ein neuer Kursleiter habe auch die Chance eigene Idee einzubringen. Volker Wiegand, Beisitzer im Verein für ein zukunftsfähiges Melsungen, unterstrich die Bedeutung der Arbeit für die Integration. 2000 Euro investierte der Verein bereits in die Nähmaschinen und die Materialien. Informationen: Integrationsstelle Melsungen, Am Huberg 4, Heiko Bamberger und Katja Sander, 05661/9261936, E-Mail: integrationsstelle@melsungen.de