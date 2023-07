Niedervorschützer Ortsbeirat weiter gegen Ampel für Ortsdurchfahrt

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Die Felsberger Straße soll saniert werden. Im Bild Kai Herrig Ortsvorsteher mit dem Stallgebäude im Hintergrund, das für die Sanierung, wie es sich der Ortsbeirat wünscht, abgerissen werden müsste. © William Abu El-Qumssan

Die Engstelle an Felsberger Straße in Niedervorschütz bremst die Sanierungspläne aus. Der Ortsbeirat ist von den Plänen von der Stadt Felsberg und Hessen Mobil nicht überzeugt.

Niedervorschütz – Aktuell stagniert es in Sachen Sanierung der Felsberger Straße in Niedervorschütz: Gar nicht glücklich darüber ist der Ortsbeirat Niedervorschütz. Dieser hat sich jetzt erneut dafür ausgesprochen, ein altes Stallgebäude zu entfernen, um eine Engstelle zu entschärfen. Auch gegen eine Ampel ist das Gremium weiterhin. Das widerspricht den Plänen der Stadt Felsberg und Hessen Mobil.

„Ich habe bislang noch von keinem Niedervorschützer gehört, dass das eine gute Idee ist“, sagt Ortsvorsteher Kai Herrig zu dem Vorschlag von der Stadt und Hessen Mobil, auf der Felsberger Straße kurz vor der Feuerwehr-Einfahrt eine Ampel aufzustellen.

Ortsbeirat: Ampel blockiert Alarmfahrten

Ein wichtiger Punkt für Herrig ist, dass die Zufahrt der Feuerwehr dadurch blockiert werden würde. Der Ortsvorsteher ist selbst in der Freiwilligen Feuerwehr und sieht durch sich stauende Autos an der Ampel wichtige Minuten der Feuerwehrleute auf dem Weg zum Stützpunkt verstreichen.

Ebenso wichtige Minuten würden für Notarzt und Krankenwagen verstreichen. Mindestens eine Alarmfahrt aus Gudensberg kommt täglich durch Niedervorschütz, berichtet Herrig. Und häufig in Richtung Kassel auch wieder zurück.

Auch die Ein- und Ausfahrten des landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs an der Felsberger Straße 2 würden durch die Ampel blockiert werden.

Ortsbeirat befürchtet Stau durch Ampel

Die Felsberger Straße ist eine stark befahrene Verbindungsstraße für jeglichen Straßenverkehr zwischen Gudensberg und Felsberg/Melsungen sowie für den Schwerlastverkehr hin und zurück zur Kiesgrube in Lohre. Es sei also mit einem regelmäßigen Rückstau von mehreren Fahrzeugen zu rechnen.

Die Stadt Felsberg steht laut Erstem Stadtrat Klaus Albert weiter hinter der Lösung, eine Ampelanlage im Zuge der Sanierung zu bauen. Denn die Stadt möchte auch die Gehwege ausbauen.

Entlang der Felsberger Straße ab der Hauptstraße bis zum Gelände des Feuerwehrhauses gibt es auf einer Länge von 140 Meter einen nur sehr schmalen Bürgersteig. Deshalb handelt es sich bei der Sanierung auch um einen Gemeinschaftsausbau von Stadt und Hessen Mobil.

„Wenn dort zugunsten der Sicherheit und Barrierefreiheit die Fahrbahn verengt wird, brauchen wir sehr wahrscheinlich für den Verkehr auf der Fahrbahn eine Ampelanlage“, heißt es von Hessen-Mobil-Sprecher Marco Lingemann.

Ortsbeirat ist für Entfernen eines Stallgebäudes

Zu eng würde es in dem Bereich für den Ortsbeirat Niedervorschütz werden, denn ein Stallgebäude ragt sehr nah an die Fahrbahn heran. „Ein Entfernen des Stallgebäudes Burgwiese 2 bleibt für den Ortsbeirat Niedervorschütz die einzig realistische Variante“, heißt es in einer Stellungnahme des Ortsbeirats.

Nur so könne eine praktikable und sichere Lösung Verkehrsteilnehmer ermöglicht werden. Das Stallgebäude gehört Privatleuten aus Deute, sagt Ortsvorsteher Kai Herrig. Es werde aber kein Gewerbe betrieben auf dem Hof. Es sei natürlich nicht die eleganteste Lösung, ein denkmalgeschütztes Gebäude abreißen zu lassen.

Aber: „Bei dem Neubau des Edeka-Marktes in Gensungen wurde ein komplett unter Denkmalschutz stehender Bauernhof abgerissen. Dies hat das gesamte Ortsbild erheblich verändert“, heißt es vom Ortsbeirat. „In einem so hohen Maß würde das Ortsbild von Niedervorschütz bei Weitem nicht beeinflusst werden.“ Die Denkmalschutzbehörde befürworte einen Abriss nicht, heißt es von Stadtrat Albert dazu. Die Stadt müsste den Hof, zu dem das Gebäude gehört, kaufen und dann das Gebäude abreißen lassen.

Test-Ampelphase in Niedervorschütz denkbar

Eventuell bringt eine Ampel-Testphase Klarheit über das weitere Vorgehen. „Wenn dabei heraus kommt, dass das alles unproblematisch läuft, lassen wir uns gerne umstimmen“, sagt Herrig. Die Testphase würde für ihn allerdings erst nach den Sommerferien Sinn ergeben, um belastbare Daten zu bekommen. In den Ferien sei der Verkehr nicht repräsentativ.

Albert sagt, dass der Magistrat der Stadt erst nach einer solchen Testphase eine Entscheidung treffen würde. Er spricht von vier Wochen bis drei Monaten als Testzeitraum und stimmt zu, dass nur die Sommerferien kein guter Zeitraum wären.

Für Hessen Mobil ist eine Test-Ampel zwar denkbar. „Ich weiß aber nicht, ob uns das wirklich weiterbringt“, sagt Sprecher Lingemann. „Wir kennen die Verkehrsmengen und haben den Verkehrsfluss mit Ampelsteuerung bereits EDV-unterstützt simuliert.“ Das Ergebnis: „Die Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken wären auch mit Ampel ohne Weiteres möglich.“ (William Abu El-Qumssan)