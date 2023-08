Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler: Polizei beschlagnahmt Drogenberge und Waffen

Von: Damai Dewert

Teilen

Monatelange Ermittlungen: Polizei durchsucht Objekte in Kassel und Spangenberg und findet Waffen, Drogen und 140.000 Euro.

Spangenberg/Kassel – Der Polizei ist ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel in Nordhessen gelungen. Die Beamten nahmen drei Männer im Alter von 32, 35 und 37 Jahren aus Kassel sowie eine 58-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis fest.

Den Festnahmen sind laut Polizei mehrmonatige Ermittlungsverfahren des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels vorausgegangen. Am Mittwoch gab es dann mehrere Festnahmen und Durchsuchungen in Kassel und Spangenberg.

Drogen, Waffen und Bargeld bei Razzia in Kassel und Spangenberg gefunden

Im Einsatz waren Spezialeinheiten, das Fahndungskommissariat des Polizeipräsidiums Nordhessen, Beamte der Kasseler Polizei und des Schwalm-Eder-Kreises, Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Diensthunde. Die vier Verdächtigen stehen nach den bisherigen Ermittlungen im Verdacht, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Bei den Durchsuchungen wurden neben Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 70.000 Euro zahlreiche Hieb-, Schlag- und Schusswaffen beschlagnahmt. Zudem fanden die Polizeibeamten 140.000 Euro Bargeld.

Beschlagnahmt: Die Polizei fand Rauschgift, Waffen und 140 000 Euro. © Polizei Nordhessen

Die 32 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen die Männer anordnete. Die beiden weiteren Tatverdächtigen wurden auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen.

Auch mutmaßlicher Bunker in Kasseler Grünanlage gesucht

Die Tätergruppierung war bei umfangreichen und intensiven Ermittlungen gegen organisierte Strukturen des Drogenhandels ins Visier der Kasseler Drogenfahnder geraten. In acht verschiedenen Objekten wurden Wohnungen sowie Geschäftsräume durchsucht und die vier Tatverdächtigen festgenommen.

Darüber hinaus durchsuchten die Beamten eine Grünanlage in Kassel, da der Verdacht auf einen Bunker bestand. Insgesamt wurden mehrere Teleskopschlagstöcke, eine Machete, eine Armbrust, eine scharfe Kleinkaliberwaffe, ein Elektroschocker, mehrere Messer und Pfeffersprays und ein Schlagring gefunden. Zudem fanden die Polizisten insgesamt 850 Gramm Kokain und 1,5 Kilogramm Haschisch. Die weiteren Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Verstößen gegen das Waffengesetz und Verdacht der Geldwäsche dauern an. (Damai D. Dewert)

Zuletzt wurde in Kassel die Wohnung eines Mannes durchsucht. Der 45-Jährige hatte noch sein Kokain aus dem Fenster geworfen, um es so vor der Polizei zu verstecken.