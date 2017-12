Polizei warnt vorfalschen Fuffzigern in Melsungen

Melsungen. Im Schwalm-Eder-Kreis ist Falschgeld im Umlauf. Der Polizei sind aus den vergangenen Tagen drei Fälle bekannt geworden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Fälle gibt.

Mindestens zwei falsche 50-Euro-Scheine wurden laut Polizei zum Bezahlen in Melsunger Geschäften benutzt. Im dritten Fall wurde ebenfalls mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt. Der Schein wurde in einer Filiale einer Bäckerei benutzt. Allerdings fiel das Falschgeld erst auf, als es auf der Bank eingezahlt werden sollte. Es lässt sich nicht mehr rekonstruieren, wo das Geld im Umlauf kam. Die anderen Scheine wurden in einem Lokal und ebenfalls in einer Bäckerei in Verkehr gebracht. Hinweise auf den Täter gibt es nicht.

Die Scheine wurden vom Kassenpersonal der Betriebe nicht erkannt und fielen erst im Nachhinein als Fälschungen auf.

„Bei den Fälschungen handelt es sich augenscheinlich um eine gute Qualität“, sagt Philipp Eifert, Sprecher der Polizeidirektion im Schwalm-Eder-Kreis. Das Falschgeld werde jetzt von Spezialisten der Polizei untersucht. Prinzipiell sei es möglich, Fingerabdrücke von den Scheinen zu nehmen. Eine sinnvolle Auswertung sei aber wegen der Fülle der Spuren auf den Scheinen meist nicht möglich, erklärt Eifert.

Unabhängig von den drei Fällen tauchen auch immer wieder vereinzelt Fälschungen von Banknoten anderer Wertigkeit und sogar gefälschte Münzen auf. Um sich vor Falschgeld zu schützen, lohnt es sich, die Sicherheitsmerkmale des echten Geldes zu kennen. Denn: Wer Falschgeld wissentlich in Verkehr bringt, macht sich strafbar. „Wer unwissentlich Falschgeld in Umlauf bringt, kann straffrei ausgehen“, sagt Eifert. Dies entscheide aber im Zweifel die Staatsanwaltschaft. Falschgeld muss bei der Polizei oder einer Bank abgegeben werden. Ersatz gibt es nicht. HINTERGRUND, SEITE 2

