Renommierte Kieferorthopädie nun auch in Melsungen

Derzeit werden noch die letzten Schliffe und Feinheiten umgesetzt und schon in Kürze ist es soweit: Das seit über 20 Jahren erfolgreiche Kieferorthopädie-Team um Dr. Rainer Werz aus Bad Hersfeld eröffnet im August nach den Schulferien seine neue Praxis in der Melsunger Innenstadt. Vorfreude herrscht bei allen, denn beide Praxen werden eng miteinander vernetzt arbeiten. Im Gespräch erzählt Kieferorthopäde Dr. Rainer Werz mit großem Engagement für seinen Beruf, was ihn antreibt und stets motiviert.

Nach 20 Jahren Praxis Dr. Werz in Bad Hersfeld eröffnen Sie in Kürze einen weiteren Standort in Melsungen.

Wie kam es dazu?

Eine Verbundenheit zur Region Melsungen habe ich schon länger durch Freunde und Bekannte. Öfter schon bin ich darauf angesprochen worden, dass im Bereich Kieferorthopädie ein enormer Bedarf besteht. Hinzu kamen der Wunsch nach einer neuen Herausforderung und dass ich das große Glück hatte, im neuen Ärztehaus hochmoderne Räume für eine Kieferorthopädische Praxis finden zu können. Passanten können schon jetzt an der Fassade sehen, dass hier ein außergewöhnliches Projekt kurz vor der Vollendung steht.

Worauf dürfen sich die Patienten freuen?

Sie finden in unserer neuen Praxis den absolut modernsten Stand: Was die Einrichtung angeht, aber auch die Behandlungsmethoden – sowohl die diagnostischen als auch die therapeutischen Mittel mit viel digitaler Technologie. Neben mir wird Charlotte Merten, die ich persönlich ausbilden durfte und mit der ich mich fachlich sozusagen blind verstehe, dafür Sorge tragen, dass unsere Praxis genau auf dem gleichen höchsten fachlichen Niveau arbeiten kann, wie unsere überregional bekannte und renommierte Praxis in Bad Hersfeld. Als besonderes Plus bietet das barrierefreie Ärztehaus weiterhin eine eigene Tiefgarage und hält so genügend Parkplätze für unsere Patienten bereit.

Was wird die neue Praxis ausmachen? Was ist besonders?

Die Besonderheit dieser Praxis ist, dass in allen Bereichen – Behandlungsassistenz, Verwaltung, Rezeption und Laborarbeit – das neu gegründete Team in Melsungen von Tag Eins an vom Bad Hersfelder Team unterstützt werden wird. Mehrere Mitarbeiterinnen freuen sich schon auf diese spannende Herausforderung und darauf, ihre Ideen und großen Erfahrungsschätze einbringen zu können, um die gleichen Qualitätsstandards zu setzen, mit der wir eine der renommiertesten Kieferorthopädien Nordhessens geschaffen haben.

Wodurch zeichnen sich die Behandlungen aus?

Wir haben hier jedwede therapeutische Option und eine Vielzahl an möglichen Technologien – auch für unsichtbare Zahnspangen-Behandlungen. Genauso wichtig ist mir, dass der ganzheitliche Ansatz nicht zu kurz kommt. Das heißt, wir bewegen nicht nur Zähne, sondern achten auf den ganzen Menschen, seine Atmung, das Schlucken, die Sprech-Funktion und arbeiten interdisziplinär mit anderen Fachrichtungen wie der Gesichts-Chirugie zusammen. Einen extrem großen Erfahrungsschatz haben wir bei der Behandlung Erwachsener. Das sucht sicher seinesgleichen.

Was ist der Unterschied zu einer Praxis-Neugründung?

Mit einer Praxis-Neugründung hat das eigentlich nur gemein, dass es sich um eine vollkommen neu errichtete Praxis mit modernster Ausstattung handelt. Ansonsten unterscheidet sich unser Konzept deutlich. Denn wir sind in der glücklichen Lage, all unsere langjährigen Erfahrungen, die die Praxis in Bad Hersfeld ausmacht und so erfolgreich gemacht hat, in Melsungen einbringen und übertragen zu können. Beide Praxen werden eng miteinander vernetzt arbeiten, auch digital selbstverständlich.

Worauf führen Sie den langjährigen Erfolg der Bad Hersfelder Praxis zurück?

Einerseits ist das sicher die fachliche Komponente, die eine große Rolle spielt. Durch meine doppelte Ausbildung in Deutschland und den USA ist es mir möglich, eine sehr moderne diagnostische und therapeutische Versorgung der Patienten anzubieten. Ich konnte so unterschiedliche Herangehensweisen kennenlernen und es hilft mir bis heute, die beiden Ansätze in meine therapeutische Welt zu integrieren. Des Weiteren ist die Zusammenarbeit mit meinem gesamten Praxis-Team von mehr als 25 Mitarbeiterinnen hervorzuheben, denn der beste Behandler ist nichts ohne sein Team.

Was haben Sie aus den USA neben dem Fachlichen „mitgenommen“?

Als junger Mensch zwei Jahre im Stadtteil Manhattan in New York City gelebt zu haben, hat mich natürlich sehr geprägt. Fachlich habe ich davon immens profitiert, Lehre und Forschung kennenlernen zu dürfen. Aber ich habe auch viel an erstklassiger Kultur und tollen Sportereignissen teilgenommen. Und meine Passion fürs Reisen, fremde Länder und Kulturen, die ich heute mit meiner Frau teile, ist sicher auch da weiter geweckt worden.

Worauf freuen Sie sich besonders?

Auf die neuen, hochmodernen Räumlichkeiten und die Herausforderung, mit einem neuen Team nochmal etwas von genauso hoher Qualität wie in Bad Hersfeld schaffen zu können. Daneben freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit den überweisenden Zahnärzten in und um Melsungen sowie auf jeden einzelnen Patienten und die individuellen Fragestellungen, die die Behandlung mit sich bringt.

Ihnen bereitet dieser Beruf noch genau so viel Freude wie am ersten Tag. Warum?

Jeder Tag hält eine neue Herausforderung bereit. Jeder Mensch ist individuell und ich muss individuell darauf eingehen. Da kommt nie Langeweile auf, das ist ein aufs andere Mal spannend. Und was ich nach wie vor besonders toll und faszinierend finde, ist, dass ich in sehr vielen Fällen den Menschen wirklich sehr gut helfen kann. Das macht mir gute Laune und ist in anderen Bereichen der Medizin nicht immer so.

© Interview und Text: Astrid Schleif

Kontakt:

Dr. Rainer Werz, Kieferorthopäde & Kollegen

Bahnhofstr.16

34212 Melsungen

Tel: 05661/9003900

Fax: 05661/9003906

kfo-meg@asmileisforever.de

www.asmileisforever.de